Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Принцесса Убол Ратана - старшая дочь короля Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит (фото 2010 года)

Сестра короля Таиланда приняла беспрецедентное решение, вступив в борьбу за пост премьер-министра.

67-летняя принцесса Убол Ратана, согласно регистрационным документам, выдвигается от оппозиционной партии "Тхаи Ракса Чаат" ("Партия тайских патриотов"), связанной с бывшим премьер-министром Таксином Чиннаватом.

Ее решение идет вразрез с традиционной позицией королевской семьи Таиланда, члены которой всегда стояли в стороне от политики.

Выборы в Таиланде назначены на 24 марта. К ним приковано внимание мировой общественности, потому что они дают стране шанс вернуться к демократии после пяти лет военного правления.

Кто такая принцесса Убол Ратана?

Убол Ратана родилась в 1951 году, она старший ребенок короля Пхумипона Адульядета и королевы Сирикит.

В 1972 году она отказалась от своего титула, чтобы выйти замуж за американца Питера Лэдд Дженсена. После свадьбы она переехала в США.

После развода с мужем в 1998 году Убол Ратана вернулась на родину и начала участвовать в жизни королевской семьи.

Принцесса в своей работе активно пользуется соцсетями, также после возвращения из США она снялась в нескольких тайских фильмах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Решение принцессы заняться политикой идет вразрез с традициями королевской семьи Таиланда

У принцессы Убол Ратаны трое детей, но один из ее сыновей - Хун Бхуми Дженсен - погиб во время цунами в Индийском океане в 2004 году. Он родился в 1983 году и позже у него выявили аутизм. После смерти сына принцесса учредила благотворительный фонд его памяти, для помощи детям с аутизмом.

Соперник принцессы

Действующий премьер-министр страны Прают Чан-Оча также заявил в пятницу, что будет бороться за кресло премьер-министра на предстоящих выборах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный соперник принцессы Убол Ратаны - Прают Чан-Оча, пришедший к власти в результате военного переворот

Прают Чан-Оча, будучи на посту командующего Королевской армией Таиланда, пришел к власти в результате военного переворота в 2014 году. Он выдвигается от провоенной и консервативной партии "Пхаланг Прачарат" ("Народная государственная сила").

Королевская семья в Таиланде пользуется большим уважением и почти никогда не подвергается критике, поэтому многие сомневаются, что кто-то еще решится участвовать в выборах, где его соперником будет член королевской семьи.

Что это значит для политической жизни Таиланда?

Выборы запланированы на март этого года. Они будут первыми демократическими выборами после военного переворота 2014 года, за несколько недель до которого от власти была отстранена сестра Таксина Чиннавата - Йинглак Чиннават.

Сейчас Таксин и Йинглак Чиннават живут в добровольном изгнании, однако остаются довольно влиятельными фигурами в политической жизни Таиланда, где многие из жителей продолжают поддерживать их.

В сентябре 2017 года Верховный суд Таиланда признал бывшего премьер-министра страны Йинглак Чиннават виновной в преступной халатности и попустительстве коррупции и приговорил ее к пяти годам лишения свободы.

Сама Чиннават отрицает все обвинения в свой адрес. Незадолго до оглашения вердикта она покинула страну.

Выборы воспринимаются как борьба между сторонниками семьи Чиннават и военными, подчеркивает корреспондент Би-би-си в Бангкоке Джонатан Хэд.

В 2016 году граждане Таиланда в ходе голосования поддержали новую конституцию, представленную военными и призванную укрепить их власть и не позволить союзникам семьи Чиннават одержать победу на предстоящих выборах.

Однако решение принцессы, похоже, смешало все карты военных и поставило их планы под угрозу.

Военные в Таиланде традиционно вмешивались в политическую жизнь страны и захватывали власть 12 раз после упразднения абсолютной монархии и принятия первой конституции страны в 1932 году.