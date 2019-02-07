Реальные пенсии в России сократились впервые за три года

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Вслед за негативной статистикой о падении реальных доходов россиян пришла еще одна: реальные пенсии российских пенсионеров сократились в прошлом году на 2,4%. Статистику "испортила" единовременная выплата пенсионерам в январе 2017 года.

Как следует из доклада Росстата, реальный размер средней пенсии в России по итогам 2018 года снизился на 2,4%, если принимать в расчет единовременную выплату в 5 тысяч рублей, которую пенсионеры получили вместо второй индексации пенсий.

Без учета этой выплаты реальный размер назначенных пенсий чуть-чуть вырос - на 0,8%.

Реальный размер назначенных пенсий определяется с учетом роста потребительских цен и отличается от номинального размера пенсий. Падение реальных пенсий в 2018 году стало первым с 2015 года.

Согласно данным Росстата, средний размер пенсии в 2018 году составил 13,36 тыс. рублей. Это на 3,7% больше - опять же, если не учитывать выплату 5 тысяч рублей после Нового года. Вместе с доплатой этот показатель вырос на 0,4%.

В 2016 году реальные пенсии выросли на 1,1%, а в 2017 году - на 3,6% с учетом разовой выплаты и на 0,3%, если ее не учитывать.

В конце января Росстат отчитался о снижении реальных доходов населения России в 2018 году (включая пенсионеров). Они падают пятый год подряд.

Реальные доходы россиян - те, что остаются у населения после выплаты обязательных платежей и скорректированные на величину инфляции - по итогам 2018 года упали по сравнению с 2017 годом на 0,2% - опять же, если учесть единовременную выплату пенсионерам в 2017 году.

Каждый год по закону власти обязаны повышать пенсии на уровень инфляции предыдущего года. Но в 2016 году пенсии россиянам повысили только на 4%, а не на 12,9% (такой была инфляция в 2015 году), и часть индексации заменили выплатой, что позволило сэкономить бюджету около 850 млрд рублей.

Накануне Росстат объявил о том, что инфляция в России в январе составила 1%, а в годовом выражении ускорилась до 5%.

В январе дорожали в основном продукты питания: только за период с 22 по 28 января выросли в цене более чем на 1% куриные яйца, пшено и овощи. Помидоры за неделю подорожали на 4,3%. Увеличилась цены на свинину, творог и гречку. На 1,7% повысились цены на коммунальные услуги.