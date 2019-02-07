Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протесты "желтых жилетов" во Франции начались в ноябре

Между Францией и Италией углубляется дипломатический скандал, поводом к которому послужили жалобы Парижа на "безосновательные нападки и нелепые заявления" итальянских политиков.

Париж отозвал своего посла из Рима для консультаций. По словам французских властей это беспрецедентная мера, невиданная со времен окончания Второй мировой войны.

Инцидент произошел после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо во вторник встретился близ Парижа с представителями протестного движения "желтых жилетов".

Правительство Франции предостерегало его от попыток вмешательства во внутренние дела страны.

В отношениях между Францией и Италией возникла напряженность после того, как в июне 2018 года в Италии было сформировано коалиционное правительство между популистским "Движением пяти звезд" и правой партией "Лига".

Что сделал Луиджи Ди Майо?

Ди Майо встретился с представителями "желтых жилетов", выступающими против политики правительства Франции, и написал в "Твиттере", что ветер перемен пересек Альпы.

С итальянским политиком разговаривали неофициальный представитель "желтых жилетов" Кристоф Шаленсон и Ингрид Левавасёр, которая возглавляет список кандидатов от "желтых жилетов" на выборах в Европейский парламент.

Кристоф Шаленсон известен тем, что в конце декабря он разместил заявление в "Фейсбуке", в котором угрожал гражданской войной и призывал вооруженные силы установить во Франции временное правительство.

Что заявляет Франция?

"Вот уже несколько месяцев Франция подвергается необоснованным обвинениям, нападкам и становится жертвой нелепых заявлений", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

"Последнее вмешательство [во внутренние дела Франции] представляет собой очередную и неприемлемую провокацию. Это демонстрирует отсутствие уважения к демократическому выбору народа дружественной и союзной страны. Отсутствие согласия - это одно, но использовать разногласия ради победы на выборах - другое", - говорится в заявлении.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Луиджи Ди Майо обещал "желтым жилетам" помощь и призвал их не сдаваться

В среду французское министерство иностранных дел назвало визит Луиджи Ди Майо новой провокацией, неприемлемой между соседними странами и партнерами в ЕС.

Второй заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини попытался ослабить напряженность в отношениях между обеими странами, сказав, что готов провести переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

Но для этого, добавил Сальвини, Франция должна провести реформы по целому ряду фундаментальных вопросов - как, например, тщательные проверки на французской стороне границы, что приводит к огромным пробкам.

В январе Сальвини позволил себе личный выпад в адрес Макрона, сказав, что у народа Франции вскоре будет шанс освободиться от этого ужасного президента.

"Шанс появится 26 мая (на выборах в Европейский парламент - Би-би-си), когда французский народ сможет вновь получить контроль над своим будущим, судьбой и вернуть себе гордость", - написал Сальвини в "Фейсбуке".

Почему возник конфликт?

Пол Керби, Би-би-си

Франции надоели провокационные заявления, уже несколько месяцев звучащие из уст популистских лидеров Италии.

Как пишет колумнист газеты Corriere della Sera Массимо Франко, даже итальянские дипломаты полностью дезориентированы этими событиями,

Для Франции причины конфликта абсолютно ясны: Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо лишь проводят предвыборную кампанию перед майскими выборами в Европейский парламент.

Но причем тут Франция?

Оба итальянских лидера плохо относятся к президенту Макрону.

Для Луиджи Ди Майо французские "желтые жилеты", выступающие против французского истеблишмента, - естественные союзники. Сальвини поддерживает крайне правого соперника Макрона Марин Ле Пен.

Их заявления могут окупиться в рамках предвыборной борьбы, но дипломатическая цена может быть высокой.

Насколько это серьезно?

Парижский корреспондент Би-би-си говорит, что отношения между двумя странами давно не были настолько плохи.

Страны ЕС чрезвычайно редко отзывают своих послов из столицы другой страны Евросоюза.

В 2016 году Греция отозвала своего посла из Австрии из-за разногласий по вопросу о наплыве нелегальных мигрантов в Европу.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Посол Франции в Риме Кристиан Массе был отозван в Париж для консультаций

В 2017 году Венгрия отозвала своего посла в Нидерландах, после того, как голландский посол сравнил политику правительства Венгрии с действиями так группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Причины конфликта

Иммиграция остается основным вопросом, вызывающим напряженность в отношениях между Италией и Францией.

После того, как Франция подвергла критике решение итальянского правительства больше не принимать в свои порты суда с мигрантами, пытающимися пересечь Средиземное море, Италия указала на то, что Франция сама отказывается принимать новых мигрантов, пытающихся попасть во Францию через границу с Италией, и отправляет их назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Италия недовольна тем, что Франция отправляет назад прибывающих с итальянской территории мигрантов

В январе посол Италии в Париже был вызван в министерство иностранных дел для разъяснений, после того как Луиджи Ди Майо заявил, что Франция не перестает колонизировать десятки африканских государств.

В январе же Маттео Сальвини, занимающий также пост заместителя премьер-министра, обвинил Францию в том, что она укрывает 14 "террористов", разыскиваемых Италией.

Франция также недовольна тем, что правящая в Италии коалиция не может принять решения о необходимости строительства скоростной железнодорожной ветки между Лионом и Турином.

Кто такие "желтые жилеты"?

Уличные протесты "желтых жилетов" начались в ноябре в связи с повышением налога на дизельное топливо. Демонстранты утверждают, что эта мера ударит по жителям сельских районов, где практически нет общественного транспорта.

Демонстранты выходят на протесты в желтых жилетах, которые согласно французскому закону, должны обязательно содержаться в автомобиле.

Но после первых демонстраций протеста, а также после того, как правительство отменило запланированное повышение налога на дизельное топливо, "желтые жилеты" стали требовать повышения общего уровня жизни, права на проведение референдумов, а также иногда требуют отставки президента Эммануэля Макрона.

Луиджи Ди Майо выразил свою поддержку демонстрантам, призвал их не сдаваться, и обещал необходимую поддержку.