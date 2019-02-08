Image caption Майкл Джексон не мог поверить, что Харрисон сам писал песни

40 лет назад две крупнейших тогда музыкальных звезды вошли в радиостудию Би-би-си обсудить музыкальные новости недели.

Последующие полтора часа Майкл Джексон и Джордж Харрисон обсуждали последние синглы Николет Ларсон, The Blues Brothers и Foreigner, а также рассказывали о том, как создавались их собственные песни.

Однако на Би-би-си было принято решение не сохранять в архивах полную запись шоу, сохранился лишь небольшой отрывок этой передачи.

Но недавно была обнаружена и реставрирована полная запись интервью с Джексоном и Харрисоном.

Восстановленная полная версия легендарной программы в субботу выйдет в эфире местной радиостанции BBC Radio Solent (вещает в южных графствах Хэмпшир и Дорсет), а также в цифровых сервисах Би-би-си.

Среди прочего можно будет услышать, как Майкл Джексон - всего за несколько месяцев до выпуска его альбома Off The Wall - жалуется, что Motown Records не дают ему писать свою собственную музыку, а Харрисон рассказывает, как было тяжело работать в тени Джона Леннона и Пола Маккартни.

Во время интервью Джексон поворачивается к бывшему "битлу" и спрашивает, сочиняли ли "Битлз" свои песни с самого начала.

"Ну, Джон и Пол сочиняли их еще до того, как вышел наш первый альбом",- отвечает Харрисон.

Джексон, судя по записи, удивлен и спрашивает, как им это удалось сделать.

"Я не знаю, - отвечает Харрисон. - Они были ловкими парнями".

Судя по записи, оба музыканта были в хорошем настроении и вполне серьезно отнеслись к поставленной перед ними задаче: рецензировать последние хиты. Хотя в какой-то момент Харрисон говорит, что больше не понимает, что можно считать хитом, а что нет.

Интервью было записано для радиопрограммы Би-би-си Roundtable на первом радиоканале. Ведущим был Дэвид "Кид" Дженсен.

"С ними было очень приятно поговорить, - сказал он о своей встрече с Джексоном и Харрисоном. - Мы сразу поняли, что шоу будет отличным, просто судя по атмосфере в студии до того, как вышли в прямой эфир".

Пробковый шлем

Хотя сам Дэвид "Кид" Дженсен считал тот разговор одним из своих лучших интервью, Би-би-си уничтожила архивные записи, и в течение многих лет были доступны лишь записанные с радиоприемника копии плохого качества.

Но недавно Ричард Латто, продюсер радиостанции Би-би-си Radio Solent, решил найти полную, качественную запись этого интервью.

"Я бросил клич среди коллекционеров, и человек по имени Ричард Уайт вышел со мной на связь, сказав, что у него есть копия этого шоу".

"Это было потрясающе! В архивах Би-би-си была лишь короткая четырехминутная запись этого шоу, а ведь оно длилось полтора часа, и все думали, что запись потеряна навсегда".

Image caption Майкл Джексон и Джордж Харрисон в студии Би-би-си

Однако, говорит Латто, восстанавливать качество звукозаписи было чрезвычайно сложно.

"В интернете есть аудиозапись отрывка этого интервью, но на ней почти ничего не слышно, и это показывает, насколько сложной была наша задача. Мы потратили много часов на то, чтобы вычистить звук. Запись была сделана в 1979 году, с АМ-приемника. Сделана она была ночью, и было много звуковых помех".

Результат этой реставрации будет транслироваться в субботу, 9 февраля, на BBC Radio Solent, в 40-ю годовщину первой трансляции.

Слушателям также расскажут, почему Майкл Джексон пришел на интервью в пробковом шлеме и как Харрисон на год отошел от музыки, чтобы ходить на скачки.

На записи Харрисон обсуждает разные кавер-версии и говорит, что написал хит "Битлз" Something, думая о Рэе Чарльзе.

"Так вышло, что кавер-версий песни вышло больше 150, но когда ее спел Рэй Чарльз, я очень расстроился. У него это вышло как-то слащаво", - говорит Харрисон.

"Ты написал Something? - удивляется Майкл Джексон. - Не знал об этом. Я думал, ее написали Леннон или Маккартни".

"Да, - отвечает Харрисон. - Все так думают".