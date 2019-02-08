Можно пить вино после пива. Можно наоборот. На похмелье это не влияет, говорят ученые

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Мнение, что вино нужно пить после пива, иначе наступит сильное похмелье, неверно, доказали ученые. Похмелье наступит в любом случае.

Результаты эксперимента, проведенного учеными из Виттенского/Хердекского университета в Германии, показали, что порядок, в котором люди пьют алкогольные напитки, не имеет значения для похмелья.

Более того, силу похмелья невозможно предсказать ни по возрасту, ни по массе тела, ни по опыту употребления алкоголя. "Единственный способ узнать, насколько сильным будет ваше похмелье - понять, насколько вы пьяны и будет ли у вас рвота", - говорит доктор Йоран Кёхлинг.

Чтобы установить это, ученые провели эксперимент.

Они разделили 90 волонтеров в возрасте от 19 до 40 лет на три группы. Первой давали выпить сначала две с половиной пинты пива (чуть меньше, чем полтора литра), а после - четыре больших бокала вина. Вторая наоборот сначала пила вино, потом пиво. В контрольной группе пили только один напиток.

За состоянием участников все время наблюдали - медики контролировали состояние организма даже во сне.

На вторую неделю эксперимента группы поменялись местами, а контрольная переключилась на альтернативный напиток.

Испытуемые заполняли анкеты, в которых самостоятельно оценивали тяжесть похмелья.

В итоге было установлено, что порядок, в котором пьющий мешает пиво с вином, никак не влияет на силу похмелья.

Если вы очень пьяны и у вас рвота, то вероятнее всего похмелье будет сильным, говорят ученые. И это единственный способ предсказать, что вас ждет на следующий день.