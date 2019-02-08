Умер российский актер Сергей Юрский

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Умер народный артист России Сергей Юрский. Ему было 83 года. О смерти артиста сообщила пресс-служба театра Моссовета, в котором он служил с 1978 года.

"Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром", - сообщили агентству РИА Новости в театре.

Как сообщила Интерфаксу дочь артиста, он долго болел.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером театра Моссовета.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп. В 1974 году Юрский дебютировал как режиссёр, поставив спектакль "Мольер" по Булгакову.

Он снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Также он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.

Юрский неоднократно высказывал позицию по общественно-политическим вопросам. В 2001 году он подписал письмо в защиту НТВ. Призывал остановить войну в Чечне, прекратить преследование функционеров "ЮКОСа", режиссера Кирилла Серебренникова, участниц Pussy Riot. В 2014 году актер осудил вмешательство России в дела Украины.