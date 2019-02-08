Международный паралимпийский комитет частично восстановил Россию в правах

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Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о частичном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Отстранение будет снято до 15 марта. К этому же времени будут объявлены полные условия восстановления.

Решение было принято, так как российская сторона выполнила 69 пунктов из 70, которые в 2016 году МПК представил как необходимые для восстановления членства ПКР.

Единственным невыполненным пунктом осталось признание доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о манипуляциях в российской антидопинговой системе.

Доклад Макларена

Доклад канадского профессора Макларена, опубликованный в 2016 году, описывает процесс подмены положительных анализов российских спортсменов на "чистые" в более чем 30 видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх в 2012-2014 годах - в том числе сочинских медалистов.

Макларен при этом заявлял, что система подмены проб контролировалась высшим руководством России при помощи силовиков. Те якобы научились вскрывать запечатанные пробирки с пробами и подменять их.

Последствия доклада были серьезными - российские легкоатлеты потеряли право поехать на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро даже под нейтральным флагом, было приостановлено членство Паралимпийского комитета.

Россия признает отдельные допинговые нарушения, но настаивает на том, что это не было системой, одобренной на государственном уровне.

На следующих Паралимпийских играх российские атлеты смогут выступить под национальным флагом.

"[Российские] паралимпийцы смогут участвовать в играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине только при выполнении очень четких условий", - сказал глава МПК Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Бонне.

К числу критериев, которые МПК счел выполненными, относятся:

Внедрение программы тестирования атлетов под надзором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)

Запуск новой образовательной антидопинговой программы для атлетов и тренеров

Запрет на работу правительственных чиновников в ПКР

Запуск антидопинговой "горячей линии" для атлетов, тренеров и спортивных функционеров

Утверждение новых антидопинговых правил

Регулярные выплаты в пользу МПК в связи с дополнительным тестированием российских спортсменов

Эндрю Парсонс подчеркнул, что в случае несоблюдения Паралимпийским комитетом России любого из условий восстановления, членство ПКР вновь может быть немедленно приостановлено.