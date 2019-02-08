Германия и Франция договорились по "Северному потоку-2". Это хорошо для "Газпрома"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Представители Германии и Франции на саммите в Брюсселе достигли важного для российского газопровода "Северный поток-2" компромиса по Газовой директиве, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Относительно Газовой директивы было достигнуто согласие. Оно появилось только потому, что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом, с румынским председательством и, конечно, с другими странами ЕС", - сказала Меркель журналистам. Детали договоренности канцлер не раскрыла.

Постпреды стран ЕС в пятницу, 8 февраля, обсуждали в Брюсселе поправки в Газовую директиву, которые могли помешать "Северному потоку-2". Эти поправки были разработаны еще в 2017 году, но их рассмотрение откладывалось во время председательства в ЕС Австрии и Болгарии. С 1 января в ЕС председательствует Румыния.

Поправки предполагали, что "Газпром" должен будет отказаться от функции оператора газопровода и передать их независимой компании, а также отказаться от 50% мощностей "Северного потока-2", писал "Коммерсант".

Накануне о поддержке поправок в таком виде заявил МИД Франции. Германия же до сих пор блокировала их обсуждение. В итоге Берлину и Парижу в пятницу все же удалось достичь компромисса и представить его постпредам стран ЕС в Брюсселе.

Как сообщает агентство Блумберг, принятое к рассмотрению в ЕС предложение смягчает пункты Газовой директивы, которые могли помешать полноценной реализации "Северного потока-2". Агентство Рейтер, которому удалось ознакомиться с документом, пишет, что Берлину теперь передается ключевая роль в контроле над газопроводом, так как труба входит на территорию ЕС через Германию.

Это принципиальное отличие от всех предыдущих версий - нормы обновленной Газовой директивы, касающиеся новых трубопроводов, остаются в компетенции страны, через которую труба входит на территорию Евросоюза, пишет газета "Ведомости", которая также ознакомилась с содержанием предложения Германии и Франции.

Комментируя соглашение, Меркель отметила, что Германия нуждается в диверсификации энергоснабжения, в том числе за счет российского газа. "У Германии есть потребность в диверсификации собственного энергообеспечения, к этому относится и российский газ, но не исключительно российский газ", - сказала она.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "Северный поток-2" экономически целесообразнее любого другого пути доставки газа в ЕС.

"Мы категорические не согласны с утверждениями, что это ведет к повышению уровня зависимости Европы от российского газа, потому что такого рода проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то", - заявил Песков в пятницу еще до объявления о том, что Германия и Франция смогли достичь компромисса по "Северному потоку-2".

Газопровод раздора

Российский газопровод, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию, уже давно является предметом споров среди стран Евросоюза.

Накануне совещания в Брюсселе немецкие СМИ сообщали, что Франция намерена выступить против плана Германии освободить "Северный поток-2" от ограничений ЕС, так как Париж не хочет увеличивать свою зависимость от Москвы.

Переговоры осложняет и позиция Дании, которая пока остается единственной страной, не давшей "Газпрому" разрешение на прокладку трубы в своей исключительной экономической зоне в Балтийском море.

Споры по поправкам к Газовой директиве ЕС начались еще осенью 2017 года. Тогда Европейская комиссия предложила поправки к документу. Они были направлены на то, чтобы ключевые принципы европейского энергетического законодательства распространились на все газопроводы, идущие по территории стран, входящих в ЕС.

Сейчас под эти правила не попадают морские участки газопроводов, то есть на "Северный поток-2" они не распространяются.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ангела Меркель отмечает, что Германия нуждается в диверсификации энергоснабжения, в том числе засчет российского газа

Если бы поправки были приняты, то это бы существенно сократило полномочия "Газпрома" в этом проекте. К примеру, российский газовый монополист должен был бы обеспечить доступ к трубе других компаний-поставщиков.

Кроме того, поправки предполагали разделение деятельности по продаже и транспортировке топлива. Еще нужно было бы согласовывать тарифы с регулятором, чтобы они не носили дискриминационный характер.

Когда стало известно о новых поправках, компания Nord Stream 2 AG заявила, что будет требовать компенсации убытков, если газовое законодательство ЕС изменят в ущерб проекту. Nord Stream 2 AG - проектная компания, созданная для строительства и эксплуатации газопровода "Северный поток-2". Ее акционером является российская компания "Газпром".

Газета "Коммерсант" писала, что в планы ЕС входит не столько запрет на строительство трубы, сколько "создание для "Газпрома" угрозы такой высокой регуляторной неопределенности, чтобы компания пошла на переговоры". И тогда "у Брюсселя появятся возможности навязать монополии условия использования газопровода, в том числе касающиеся загрузки украинского транзитного маршрута".

Принятие директивы с совместными правками Германии и Франции стало бы хорошей новостью для Москвы, сказал "Ведомостям" директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. "Берлин занял прагматичную позицию и последовательно защищал проект, который позволит Германии и в целом Европе увеличивать объемы закупок российского газа на фоне падения внутренней добычи", - считает эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Против него выступает Украина, которая опасается потери прибыли от транзита российского газа в Европу.