Убийца мусульман в Квебеке получил пожизненный срок

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Александр Биссоннетт проведет в тюрьме не менее 40 лет

Канадец, застреливший молящихся мусульман в канадской мечети в 2017 году, был приговорен к пожизненному заключению.

29-летний Александр Биссоннетт сможет просить об условно-досрочном освобождении лишь через 40 лет.

Обвинение требовало, чтобы он был осужден на 150 лет заключения. Если бы суд согласился, это было бы самым суровым приговором за всю историю Канады.

Однако судья решил предоставить Биссоннетту теоретическую возможность выйти на свободу.

Читая приговор, судья высокого суда Квебека заявил, что "наказание не должно становиться местью". Предумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в Канаде автоматически карается пожизненным заключением, с возможностью условного досрочного освобождения лишь через 25 лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мечеть, на которую совершил нападение Александр Биссоннетт

Вечером 29 января 2017 года Александр Биссоннетт ворвался в здание Исламского культурного центра Квебека, и открыл огонь по молящимся там людям. Он убил шестерых человек и тяжело ранил еще пятерых.

В марте 2017 года Биссоннетт признал свою вину в убийстве шести человек и по шести обвинениям в попытке преднамеренного убийства - одно из этих обвинений касалось 35 человек, которые были в мечети в момент нападения, но не пострадали в ходе стрельбы.

"Мне стыдно за то, что я сделал, - сказал в суде Александр Биссоннетт. - Я не террорист и не исламофоб".

Судья заявил, что нападение в мечети было спровоцировано ксенофобией. Но судья также учел, что подсудимый страдает от психического расстройства.

Сообщается, что пострадавшие и семьи жертв были разочарованы приговором Биссоннетта.

В 2011 году в уголовное право был введен принцип последовательного отбывания наказаний, назначенного за каждое преступление, - таким образом, судья имел право приговорить Биссоннетта к 150 годам, как того требовали прокуроры. Однако адвокаты настаивали, что если тот получит по 25 лет за каждое совершенное им убийство, то просто умрет в тюрьме.