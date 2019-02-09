В США замерзшая под снегом кошка отогрелась и ожила

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В случаях, когда животное замерзает до такой степени, что не подает признаков жизни, главное как можно скорее начать его отогревать, но важно делать это постепенно

Кошка, которую обнаружили в американском штате Монтана замерзшей под снегом, ожила и чувствует себя хорошо.

Когда 31 января хозяева обнаружили свою кошку по кличке Флаффи (Пушинка) в снегу, вся ее шерсть была покрыта кусками льда. На улице в это время было около минус 12 по Цельсию.

Хозяева схватили своего питомца и помчались в ветеринарную клинику. Когда питомца показали ветеринарам, температура тела животного была настолько низкой, что ее было невозможно измерить. Также врачи не могли провести внутривенное вливание.

Уже несколькими днями позже клиника Animal Clinic of Kalispell на своей странице в "Фейсбуке" публиковала историю о чудесном возвращении кошки к жизни, сопровождая эту историю ужасающими фотографиями замерзшей кошки Флаффи, а рядом - уже отогревшегося домашнего животного.

"Они использовали несколько разных методов, чтобы поднять температуру тела животного: отогревали теплой водой, феном, теплыми полотенцами. В итоге ее поместили в обогреваемую псарню", - рассказали телеканалу Си-эн-эн хозяева кота.

Как питомец оказался в снегу и замерз, по их словам, они не знают, поскольку когда кошка попала в беду, их не было дома, а когда они вернулись, то обнаружили ее уже замерзшей.

Как рассказали ветеринары телеканалу CBS Baltimore, в их практике это был первый случай.

"Я никогда такого не видел. Я работаю ветеринаром уже почти 24 года и кошка была почти вся покрыта кусками льда... Лед был вокруг всего ее тела", - сказал доктор Кларк.

По его словам, температура тела кошки была ниже 32 градусов по Цельсию, тогда как нормальная температура тела животного выше, чем у человека - 37-39 градусов.

Если температура тела животного не опустилась ниже 31 градуса по Цельсию, то еще есть шанс спасти животное.

По словам ветеринаров, в случаях, когда животное замерзает до такой степени, что не подает признаков жизни, главное как можно скорее начать его отогревать, но важно делать это постепенно, иначе, если попытаться это сделать быстро с помощью горячего воздуха или горячих предметов, можно еще больше усугубить ситуацию и лишиться шанса на спасение животного.