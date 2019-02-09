Принц Филипп в 97 лет добровольно отказался от водительских прав

  • 9 февраля 2019
Принц Филипп за рулем 19 января 2019 года Правообладатель иллюстрации Albanpix
Image caption Принц Филипп за рулем 19 января 2019 года

Супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав. Об этом в субботу вечером сообщил Букингемский дворец.

17 января принц Филипп стал участником дорожно-транспортного происшествия в графстве Норфолк, неподалеку от королевского дворца Сандрингем: его вседорожник Land Rover Freelander столкнулся с автомобилем Kia и завалился на бок.

Спустя два дня после этой аварии полиция Норфолка "сделала назидание" принцу Филиппу после того, как он вновь был замечен за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.

По заявлению Букингемского дворца, принц Филипп сдал свои права в субботу.

В заявлении дворца говорится: "После обстоятельных размышлений герцог Эдинбургский принял решение добровольно сдать свои водительские права".

Полиция Норфолка подтвердила, что принц Филипп отдал водительское удостоверение полицейским, которые в свою очередь вернут его в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA).

В то же время материалы расследования обстоятельств аварии переданы в прокуратуру.

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Image caption Разбитый в аварии 17 января Land Rover герцога

В пострадавшей 17 января машине Kia находились три человека: сидевшая за рулем 28-летняя женщина получила порезы, ее 9-месячный ребенок не пострадал, а 46-летняя пассажирка Эмма Фэруэзер сломала запястье.

Через четыре дня после аварии, 21 января, герцог, который отделался испугом, написал письмо пассажирке, получившей травму.

"Я бы хотел, чтобы вы знали, насколько я сожалею о том, что стал участником этой аварии. Солнце светило низко над основной дорогой. В обычных условиях мне бы не составило никакого труда увидеть встречное движение... Но я могу только догадываться, что я не разглядел едущую машину, и я каюсь за последствия", - написал герцог на гербовой бумаге Сандрингемского дворца.

До того, как это письмо достигло адресата, Эмма Фэруэзер раскритиковала принца Филиппа за то, что он не вступил в контакт сразу после аварии.

Позднее в интервью Sunday Mirror она сказала: "Мне показалось это очень милым, что он подписался просто "Филипп", а не своим официальным титулом. Я была приятно удивлена личным тоном письма".

Герцог объяснил эту аварию тем, что не увидел ехавшую Kia из-за яркого солнца.

После аварии королевский биограф Хьюго Викерс так растолковал ситуацию в интервью Би-би-си: "Любая автомобильная авария, произошедшая в возрасте 97 лет, должна произвести шок. Некоторое время назад он отказался от своих прав летчика задолго до того, как это потребовалось, потому что боялся, что если что-нибудь случится, то сразу возникнет очень много критики. Что-то вроде: почему он в 55 лет по-прежнему сидит за штурвалом, когда должен был бы уйти на покой в 48 лет, или что-нибудь в этом роде. ак что он прислушивается к таким вещам; он очень, очень разумный человек".

В 2016 году герцог снова затмил новостную повестку, когда сам сел за руль и прокатил по Виндзору тогдашнего президента США Барака Обаму с супругой и, разумеется, королеву Елизавету.

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Принцу Филиппу было 94 года, когда он покатал президента Обаму с супругой и королеву Елизавету

Принц Филипп ушел от публичной деятельности в августе 2017 года после того, как в течение долгих десятилетий сопровождал повсюду королеву Елизавету II и присутствовал на различных благотворительных мероприятиях, патроном которых он являлся.

По подсчетам Букингемского дворца, с 1952 года принц единолично посетил 22 219 мероприятий.

Уйдя на покой, он продолжает появляться на публике вместе с королевой и другими членами семьи на торжественных событиях и во время церковной службы.

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