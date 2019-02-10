Премии BAFTA: "Фаворитка" Британской киноакадемии против "Богемской рапсодии"
Мировые знаменитости съехались в Лондон на ежегодную церемонию награждения премий Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA), которая традиционно проходит в концертном зале Альберт-холл.
Безусловным лидером по числу номинации стал исторический фильм "Фаворитка", в котором снялись Оливия Колман, Эмма Стоун и Рейчел Вайс. Она заявлена в 12 номинациях.
В семи номинациях выдвинуты "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась".
Церемонию второй раз подряд будет вести британская актриса Джоанна Ламли.
Премию BAFTA часто называют индикатором предстоящего голосования жюри Американской киноакадемии. Вручение "Оскаров" в этом году состоится 24 февраля.
В прошлом году и "Оскары", и премии BAFTA за лучшую актерскую игру получили одни те же актеры - Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдмен, Эллисон Дженни и Сэм Рокуэлл.
Но поскольку BAFTA присуждается британскими кинодеятелями, исторически сложилось, что ее чаще получают британцы. В этом году большие шансы на победу у Оливии Колман и Ричарда Гранта ("Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана"). Но их шансы на "Оскар" в аналогичных номинациях невысоки.
Среди других британских номинантов - Рейчел Вайс, Кристиан Бейл и Клэр Фой.
На проходившей в январе премии "Золотой глобус" неожиданную для обозревателей и кинокритиков победу в категории "Лучший фильм" одержала "Богемская рапсодия" о жизни Фредди Меркьюри.
Вполне вероятно, что на BAFTA ей придется довольствоваться победой в категории "Лучший британский фильм". Несколько дней назад стало известно, что режиссер "Богемской рапсодии" Брайн Сингер был исключен из списка номинантов из-за обвинений в растлении несовершеннолетних. Сам режиссер все обвинения отвергает и называет их "гомофобной клеветой".
Вручение наград BAFTA
Наибольшее число номинаций
12
Фаворитка
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7 Богемская рапсодия, Человек на Луне, Рома, Звезда родилась
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6 Власть
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5 Черный клановец
Фильм "Фаворитка" - единственный, кто претендует сразу на две номинации - "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм".
Среди номинантов, как всегда, есть голливудские звезды первой величины, в том числе Эми Адамс, Виола Дэвис, Брэдли Купер, Гленн Клоуз, Летиша Райт, Махершала Али, Марго Робби, Мелисса Маккарти и Рами Малек.
Леди Гага, сыгравшая с Брэдли Купером в картине "Звезда родилась", в Лондон не приехала: она предпочла церемонию награждения музыкальными премиями "Грэмми", которая проходит в США в один день с BAFTA.