Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В церемонии участвуют кинозвезды первой величины

Мировые знаменитости съехались в Лондон на ежегодную церемонию награждения премий Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA), которая традиционно проходит в концертном зале Альберт-холл.

Безусловным лидером по числу номинации стал исторический фильм "Фаворитка", в котором снялись Оливия Колман, Эмма Стоун и Рейчел Вайс. Она заявлена в 12 номинациях.

В семи номинациях выдвинуты "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась".

Церемонию второй раз подряд будет вести британская актриса Джоанна Ламли.

Премию BAFTA часто называют индикатором предстоящего голосования жюри Американской киноакадемии. Вручение "Оскаров" в этом году состоится 24 февраля.

В прошлом году и "Оскары", и премии BAFTA за лучшую актерскую игру получили одни те же актеры - Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдмен, Эллисон Дженни и Сэм Рокуэлл.

Но поскольку BAFTA присуждается британскими кинодеятелями, исторически сложилось, что ее чаще получают британцы. В этом году большие шансы на победу у Оливии Колман и Ричарда Гранта ("Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана"). Но их шансы на "Оскар" в аналогичных номинациях невысоки.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Оливия Колман номинирована за роль королевы Анны в "Фаворитка"

Среди других британских номинантов - Рейчел Вайс, Кристиан Бейл и Клэр Фой.

На проходившей в январе премии "Золотой глобус" неожиданную для обозревателей и кинокритиков победу в категории "Лучший фильм" одержала "Богемская рапсодия" о жизни Фредди Меркьюри.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гитарист группы Queen Брайан Мэй и его супруга актриса Анита Добсон надеются на победу "Богемской рапсодии"

Вполне вероятно, что на BAFTA ей придется довольствоваться победой в категории "Лучший британский фильм". Несколько дней назад стало известно, что режиссер "Богемской рапсодии" Брайн Сингер был исключен из списка номинантов из-за обвинений в растлении несовершеннолетних. Сам режиссер все обвинения отвергает и называет их "гомофобной клеветой".

Вручение наград BAFTA Наибольшее число номинаций 12 Фаворитка 7 Богемская рапсодия, Человек на Луне, Рома, Звезда родилась

6 Власть

5 Черный клановец Chris Jackson/Getty Images

Фильм "Фаворитка" - единственный, кто претендует сразу на две номинации - "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм".

Среди номинантов, как всегда, есть голливудские звезды первой величины, в том числе Эми Адамс, Виола Дэвис, Брэдли Купер, Гленн Клоуз, Летиша Райт, Махершала Али, Марго Робби, Мелисса Маккарти и Рами Малек.

Леди Гага, сыгравшая с Брэдли Купером в картине "Звезда родилась", в Лондон не приехала: она предпочла церемонию награждения музыкальными премиями "Грэмми", которая проходит в США в один день с BAFTA.