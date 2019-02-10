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Одному из "желтых жилетов", протестующих в Париже по субботам, оторвало пальцы при столкновениях у здания парламента.

Еженедельные протесты против цен на топливо и роста стоимости жизни с начала этого года уже переросли в выступления против чрезмерно жестких полицейских мер и политики президента Макрона.

Как сообщается, 9 февраля у участника столкновений взорвалась в руке полицейская граната, начиненная резиновыми пулями.

По заявлению полиции, протестующие пытались штурмовать дворец Национального собрания Франции неподалеку от бульвара Сен-Жермен и набережной Орсе. Для их разгона были применены гранаты, взрывающиеся резиновыми пулями и распыляющие слезоточивый газ.

Полиция подтвердила факт ранения руки одного из протестующих, но не назвали его имени.

Согласно данным одного из очевидцев, пострадавший является фотографом, он запечатлевал демонстрантов, прорывающихся через ограждение к зданию Национального собрания Франции.

"Когда полицейские пошли разгонять людей, его ударило гранатой в голень, - рассказал очевидец 21-летний Киприен Ройе агентству Франс Пресс. - Он хотел отбросить ее, чтобы она не взорвалась у его ноги, и она взорвалась, когда он дотронулся до нее".

"Мы оттащили его в сторону и позвонили медикам. Это выглядело не очень хорошо: он кричал от боли, у него не было пальцев - у него почти ничего не было выше запястья".

В январе лидер "желтых жилетов" Жером Родригес получил тяжелое ранение в глаз, когда полицейские использовали травматическую винтовку LBD, стреляющую пластиковыми пулями.

В ходе субботней акции 9 феврая в Париже был арестован 31 человек. Сгорело несколько машин и мусорных баков, скутер и полицейский автомобиль. Разбиты витрины нескольких магазинов в центре французской столицы.

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанье опубликовал в "Твиттере" фото горящей машины, написал, что эти события вызывают у него возмущение и отвращение. "Эти атаки невыносимы. Все будет сделано для того, чтобы виновные были задержаны и осуждены", - написал он.

Пропустить Twitter пост , автор: @CCastaner Indignation et dégoût.

Les militaires de la mission Sentinelle protègent au quotidien nos compatriotes du risque terroriste.

Ces attaques sont intolérables.

Tout sera mis en œuvre pour que leurs auteurs soient appréhendés et jugés. pic.twitter.com/O1DEXYHYUP — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 февраля 2019 г.

Согласно официальным данным, 9 февраля в акциях протеста в французских городах участвовали 51 тысяча человек, из них 4 тысячи - в Париже. Это немного меньше, чем на прошлой неделе - тогда называли цифры в 58 тысяч, из них 10,5 тысяч - в столице.

"Желтые жилеты", однако, оспаривают эти цифры, утверждая, что протестующих было больше.

Крупные протесты прошли в Марселе, Монпелье, Бордо и Тулузе. В Бордо восемь полицейских получили легкие ранения, заявили в местном отделении полиции.

Демонстранты в столице начали шествие от Елисейских полей, дойдя до зданий парламента. Там несколько протестующих прорвались через ограждение и начали бросать в полицйских камни и предметы. Полиция ответила слезоточивым газом и другими средствами поражения.

Поджог дома

В пятницу неизвестные подожгли дом председателя Национального собрания Франции Ришара Феррана, близкого соратника Макрона. В официальном сообщении французского парламента говорится, что на месте пожара были обнаружены обшивка, остатки пневматических шин и самодельный факел, пропитанный бензином.

Ферран опубликовал фотографии в своем "Твиттере".

"Ничто не оправдывает запугивание, ничто не оправдывает насилие и унижение", - написал спикер парламента.

Пока неизвестно, связан ли этот поджог с протестами "желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, осудив "запугивание и насилие в отношении выборного должностного лица Республики". Действия поджигателей осудили и другие политики.

Травматическое оружие полиции

Протесты "желтых жилетов" продолжаются с середины ноября. Они начались с требований отменить повышение налогов на автомобильное топливо. Однако вскоре протестующие стали требовать и отставки президента страны Эммануэля Макрона. Одна из основных претензий протестующих - в том, что политическая элита отдалилась от проблем простых людей.

За все время акций десятки людей получили ранения. Некоторые получили и крайне серьезные увечья - например, лишились глаза.

Жером Родригес, ведущий активист движения "жилетов", получил серьезную травму глаза в январе и спустя неделю призвал посвятить акцию протесту против чрезмерной жестокости полиции.

"Они стреляют в население из боевого оружия, - сказал он. - Такой стала Франция сегодня? Мы просто хотим, чтобы у нас было что положить в холодильник, а в итоге остаемся без глаза".

Французская полиция применяет для разгона "жилетов" нелетальное оружие с пластиковыми и резиновыми пулями: согласно инструкции, такие пули не должны прорывать кожу и причинять раны. Однако на практике счет граждан, получивших серьезные ранения, идет на десятки.

В пятницу 1 февраля французский суд постановил, что полиция может и дальше применять травматическое оружие, потому что угроза беспорядков сохраняется.

С начала акций "желтых жилетов" пострадали уже около 1000 полицейских. Митинги в Париже уже не раз выходили за рамки мирных акций, оборачиваясь вандализмом и погромами.