Во Франции один из протестующих "желтых жилетов" лишился пальцев

  • 10 февраля 2019
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Одному из "желтых жилетов", протестующих в Париже по субботам, оторвало пальцы при столкновениях у здания парламента.

Еженедельные протесты против цен на топливо и роста стоимости жизни с начала этого года уже переросли в выступления против чрезмерно жестких полицейских мер и политики президента Макрона.

Как сообщается, 9 февраля у участника столкновений взорвалась в руке полицейская граната, начиненная резиновыми пулями.

По заявлению полиции, протестующие пытались штурмовать дворец Национального собрания Франции неподалеку от бульвара Сен-Жермен и набережной Орсе. Для их разгона были применены гранаты, взрывающиеся резиновыми пулями и распыляющие слезоточивый газ.

Полиция подтвердила факт ранения руки одного из протестующих, но не назвали его имени.

Согласно данным одного из очевидцев, пострадавший является фотографом, он запечатлевал демонстрантов, прорывающихся через ограждение к зданию Национального собрания Франции.

"Когда полицейские пошли разгонять людей, его ударило гранатой в голень, - рассказал очевидец 21-летний Киприен Ройе агентству Франс Пресс. - Он хотел отбросить ее, чтобы она не взорвалась у его ноги, и она взорвалась, когда он дотронулся до нее".

"Мы оттащили его в сторону и позвонили медикам. Это выглядело не очень хорошо: он кричал от боли, у него не было пальцев - у него почти ничего не было выше запястья".

В январе лидер "желтых жилетов" Жером Родригес получил тяжелое ранение в глаз, когда полицейские использовали травматическую винтовку LBD, стреляющую пластиковыми пулями.

В ходе субботней акции 9 феврая в Париже был арестован 31 человек. Сгорело несколько машин и мусорных баков, скутер и полицейский автомобиль. Разбиты витрины нескольких магазинов в центре французской столицы.

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Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанье опубликовал в "Твиттере" фото горящей машины, написал, что эти события вызывают у него возмущение и отвращение. "Эти атаки невыносимы. Все будет сделано для того, чтобы виновные были задержаны и осуждены", - написал он.

Согласно официальным данным, 9 февраля в акциях протеста в французских городах участвовали 51 тысяча человек, из них 4 тысячи - в Париже. Это немного меньше, чем на прошлой неделе - тогда называли цифры в 58 тысяч, из них 10,5 тысяч - в столице.

"Желтые жилеты", однако, оспаривают эти цифры, утверждая, что протестующих было больше.

Крупные протесты прошли в Марселе, Монпелье, Бордо и Тулузе. В Бордо восемь полицейских получили легкие ранения, заявили в местном отделении полиции.

Демонстранты в столице начали шествие от Елисейских полей, дойдя до зданий парламента. Там несколько протестующих прорвались через ограждение и начали бросать в полицйских камни и предметы. Полиция ответила слезоточивым газом и другими средствами поражения.

Поджог дома

В пятницу неизвестные подожгли дом председателя Национального собрания Франции Ришара Феррана, близкого соратника Макрона. В официальном сообщении французского парламента говорится, что на месте пожара были обнаружены обшивка, остатки пневматических шин и самодельный факел, пропитанный бензином.

Ферран опубликовал фотографии в своем "Твиттере".

"Ничто не оправдывает запугивание, ничто не оправдывает насилие и унижение", - написал спикер парламента.

Пока неизвестно, связан ли этот поджог с протестами "желтых жилетов".

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, осудив "запугивание и насилие в отношении выборного должностного лица Республики". Действия поджигателей осудили и другие политики.

Травматическое оружие полиции

Протесты "желтых жилетов" продолжаются с середины ноября. Они начались с требований отменить повышение налогов на автомобильное топливо. Однако вскоре протестующие стали требовать и отставки президента страны Эммануэля Макрона. Одна из основных претензий протестующих - в том, что политическая элита отдалилась от проблем простых людей.

За все время акций десятки людей получили ранения. Некоторые получили и крайне серьезные увечья - например, лишились глаза.

Жером Родригес, ведущий активист движения "жилетов", получил серьезную травму глаза в январе и спустя неделю призвал посвятить акцию протесту против чрезмерной жестокости полиции.

"Они стреляют в население из боевого оружия, - сказал он. - Такой стала Франция сегодня? Мы просто хотим, чтобы у нас было что положить в холодильник, а в итоге остаемся без глаза".

Французская полиция применяет для разгона "жилетов" нелетальное оружие с пластиковыми и резиновыми пулями: согласно инструкции, такие пули не должны прорывать кожу и причинять раны. Однако на практике счет граждан, получивших серьезные ранения, идет на десятки.

В пятницу 1 февраля французский суд постановил, что полиция может и дальше применять травматическое оружие, потому что угроза беспорядков сохраняется.

С начала акций "желтых жилетов" пострадали уже около 1000 полицейских. Митинги в Париже уже не раз выходили за рамки мирных акций, оборачиваясь вандализмом и погромами.

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