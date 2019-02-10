Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эрдоган заявил, что катастрофа произошла из-за несоблюдения норм безопасности и желания заработать больше денег

Число погибших при обрушении восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле в среду возросло до 21 человека. До сих пор неясно, что стало причиной обвала дома.

Дом располагался в квартале Джевизли в районе Картал, в азиатской части Стамбула. Здание рухнуло в среду в четыре часа дня по местному времени.

"По предварительным данным, всего в доме находилось 35 человек. Из развалин извлекли двадцать одно тело, включая одного человека центральноазиатского происхождения", - заявил на пресс-конференции в Стамбуле министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, добавив, что ранены 14 человек.

В здании было 14 квартир; в них было зарегистрированы около 43 человек. Последние три этажа дома были надстроены незаконно, цитировало государственное агентство Anadolu губернатора Али Ерликая, а у входа в дом работала незарегистрированная текстильная мастерская.

"Это не стихийное бедствие. Это произошло из-за незаконной постройки зданий без соблюдения норм безопасности, только чтобы заработать больше денег. Мы осматриваем все здания в этом районе", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу во время посещения места происшествия.

Он также посетил больницу, где расположили раненых, и похороны девяти погибших - все они были членами одной семьи. Пять других членов этой семьи, включая двоих детей, остаются в больнице, сообщает Daily Sabah.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Похороны девяти человек из одной семьи, погибших при обрушении дома, прошли в субботу

Местное отделение телеканала TRT News передавало, что в завалах спустя 18 часов после обрушения была найдена живой пятилетняя девочка. Спасательная операция продолжается; при работах учитывается, что соседнее здание также может рухнуть.

В качестве меры предосторожности жители соседних домов эвакуированы, передает телеканал со ссылкой на сообщения властей, не уточняя количество эвакуированных.

Министр по окружающей среде и городскому планированию Мурат Курум уточнил, что эвакуации подверглись десять домов в округе, передает его слова SBS News. По его словам, первые исследования говорят о том, что при строительстве дома использовались плохие строительные материалы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жителей соседних домов эвакуировали из-за возможной угрозы обрушения

Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.

Турецкие власти критиковали за так называемую "зонную амнистию", введенную в прошлом году и действующую до июня 2019 года. Она разрешает юридически оформить 13 млн зданий, построенных нелегально или не отвечающих строительным нормам.

Жители рухнувшего здания в районе Картал подавали заявку на эту программу, которая не требует от заявителей доказательств, что их здания соответствуют нормам безопасности, писала газета Haberturk.

"Катастрофа в Картале - результат неверной политики зонирования", - заявил Эмиль Корамаз, председатель Союза турецких инженеров и архитекторов. Он призвал власти отказаться от этой инициативы, которая, по его мнению, оправдывает действия, ставящие под угрозу безопасность жизни и имущества.