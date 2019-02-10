В городах России прошел "Марш материнского гнева". Есть задержанные

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Казани и некоторых других городах России прошла акция "Марш материнского гнева".

Сторонники "Открытой России" вышли на улицы в знак протеста против ареста Анастасии Шевченко, у которой 31 января умерла семнадцатилетняя дочь Алина.

За день до смерти она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. В реанимации у нее случилась остановка сердца и дыхания. Сначала суд не разрешил Шевченко посещать дочь, однако в среду 30 января следователь отпустил женщину.

Весь день следователи держали Шевченко на допросе. Возможность увидеть дочь у нее появилась только около восьми часов вечера; утром ее дочь скончалась.

В Москве и Петербурге местные власти не согласовали шествие против ареста Шевченко. В Екатеринбурге и Кирове митинг был согласован.

В столице, по данным "ОВД-инфо", задержаны девять участников и один активист движения SERB, в Петербурге - семеро участников. Как уточняет издание, в Москве задержаны активисты "Левого сопротивления" Дарья Полюдова и Кирилл Котов, а также Егор Гудков, которые стояли в одиночных пикетах на Пушкинской площади.

По информации московской полиции, в мероприятии приняли участие около 400 человек. "Радио Свобода" пишет о "нескольких сотнях" митингующих.

По сообщениям СМИ, в начале акции активисты прокремлевского движения SERB устроили потасовку с собравшимися, после которой был задержан член демократического движения "Солидарность", участник марша Михаил Кригер, и ещё один протестующий Максим Пряхин. По данным "ОВД-Инфо", Кригеру и Пряхину вменяют статью 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Издание "Грани.ру" опубликовало в "Твиттере" съемку шествия в Москве.

Примерно сто человек, по подсчетам корреспондента Би-би-си, участвовало в митинге в Петербурге.

Митинг в Петербурге прошел в форме одиночных пикетов: с плакатами и флагами стояли в основном женщины. Акция автоматически считается незаконной, если расстояние между пикетчиками составляет меньше 150 метров.

Полиция задерживала тех, кто скандировал лозунги либо имел на одежде символику "Открытой Росссии", передает корреспондент.

По данным "ОВД-инфо", на одну из задержанных - Марию Кожеватову - составили протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции).

Член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко была заключена под домашний арест 23 января. Ее обвиняют в участии в деятельности организации, признанной в России нежелательной, в частности, в том, что она участвовала в собраниях и митингах.

О том, что в отношении Шевченко заведено уголовное дело о деятельности "нежелательной" организации, стало известно 21 января. Это дело стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

Анастасия Шевченко - мать троих детей. Двое из них - 14-летняя Влада и 7-летний Миша - проживали с ней, а 17-летняя дочь Алина находилась в интернате для детей с особенностями развития.

Закон о "нежелательных организациях" был принят в 2015 году, в том же году первымв список "нежелательных" был занесен Национальный фонд поддержки демократии (США), затем - фонд Джорджа Сороса "Открытое общество".

В апреле 2017 года список пополнили две британские организации - "Открытая Россия" (Otkrytaya Rossia, OR) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement). Активисты "Открытой России" при этом настаивают, что их движение не имеет отношение к этим организациям.

Дела "Сети" и "Нового величия"

Кроме дела Шевченко, участники акции в Петербурге пытались привлечь внимание к делам "Сети", а также "Нового величия".

Одиннадцать молодых людей в Пензе и Петербурге обвиняются в участии в террористическом сообществе "Сеть". Один из них уже осужден на три с половиной года.

По версии ФСБ, с которой согласился суд, вынося первый приговор по делу, антифашисты планировали устроить взрывы во время чемпионата мира по футболу и в период президентских выборов 2018 года.

Большинство обвиняемых первоначально дали признательные показания, но вскоре отказались от них и рассказали о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Так, пензенские фигуранты дела Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский говорят, что силовики били их электрошоком.

Один из петербургских обвиняемых - антифашист Виктор Филинков - подробно рассказывал о том, как его в течение ночи избивали и пытали, добиваясь признательных показаний. Члены ОНК, которые пришли к Филинкову в СИЗО вскоре после задержания, зафиксировали на его теле многочисленные следы от электрошокера и ссадины.

В ответ на жалобу Филинкова в Следственный комитет сотрудники ФСБ заявили, что мужчина якобы пытался сбежать из перевозившего его микроавтобуса. "В условиях скоротечности происходящего" один из силовиков, утверждают в ФСБ, был вынужден применить электрошокер.

Дело в отношении участников "Нового величия" возбудили в марте прошлого года. 18-летнюю Анну Павликову, 19-летнюю Марию Дубовик и еще восемь человек обвиняют в создании экстремистского сообщества.

По версии следствия, участники "Нового величия" собирались участвовать в "народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима".

Защита Павликовой, как и защита некоторых других фигурантов, утверждает, что обвиняемые стали жертвами провокатора, связанного с правоохранительными органами.

Ключевым свидетелем обвинения является некий Руслан Д. (он проходит по делу секретным свидетелем). Как утверждают адвокаты, он не только убедил будущих фигурантов дела создать организацию, но также распределил между ними роли, написал устав и снял помещение для встреч участников.