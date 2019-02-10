Массовые протесты в Мадриде из-за переговоров с Каталонией

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты протестуют против политики правительства относительно переговоров с сепаратистами

Десятки тысяч человек собрались в Мадриде на акцию протеста правых партий против плана испанского правительства по ослаблению напряженности в Каталонии.

Правоцентристские "Народная партия" и "Граждане" (Ciudadanos) утверждают, что план премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с сепаратистами равносилен измене родине.

Сепаратисты отклонили это предложение: они хотят нового голосования по вопросу независимости. Как и правые, правящие социалисты также выступают против независимости Каталонии.

Крайне правые организации, в том числе партия "Голос" (Vox), также принимают участие в акции протеста, проходящей под лозунгом "За объединенную Испанию. Выборы - сейчас!"

Протестующие заполнили площадь Колон испанской столицы и близлежащие улицы, многие из них скандировали "Да здравствует Испания!" По оценкам полиции общее количество демонстрантов составило около 45 тыс человек.

Что говорят протестующие?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Крайне правая партия "Голос" также является частью протеста, на фото - ее лидер Сантьяго Абаскаль

Они утверждают, что предложение правительства сепаратистам провести переговоры за круглым столом и назначить специального докладчика равносильно капитуляции, и они хотят, чтобы выборы, запланированные на 2020 год, были перенесены на более ранний срок.

Одна из протестующих, Мейбл Кампузано, сказала в интервью агентству Рейтер, что Санчес предал Испанию: "Мы считаем, что испанцы не заслуживают такого главу правительства".

Как сообщает агентство Efe, в своей речи лидер Народной партии Пабло Касадо осудил политику Санчеса как социалистическую капитуляцию и закулисную сделку.

"Время Санчеса прошло", - сказал Касадо, добавив, что протесты стали поворотным моментом и началом возвращения к "гармонии и законности" в Испании.

Что говорит правительство?

Выступая вскоре после этого на местном избирательном собрании, Педро Санчес сказал, что его Социалистическая партия всегда была на стороне диалога и теперь пытается разрешить кризис, усугубленный Народной партией, пока та была у власти.

В пятницу правительство заявило, что сепаратисты отклонили предложенный план переговоров.

Вице-премье Кармен Кальво заявила, что ситуация зашла в тупик, поскольку призывы сепаратистов к проведению референдума о независимости были неприемлемы. В то же время сепаратисты обвиняют правительство в отказе от диалога.

Ситуация

Педро Санчес сейчас возглавляет правительство меньшинства, которое опирается на поддержку других партий, включая каталонских националистов.

В среду его правительству предстоит провести голосование по предложенному бюджету на 2019 год: если он не будет утвержден, это может привести к досрочным выборам.

Каталонские националистические партии заявили, что их поддержка бюджета зависит от того, включает ли предложенные Санчесом переговоры с сепаратистами вопрос независимости.

Санчес, однако, исключил возможность проведения референдума о независимости Каталонии.

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Опросы общественного мнения показывают, что Народная партия, "Граждане" и "Голос" вместе могут получить большинство на всеобщих выборах.

В декабре три партии вместе пришли к власти в Андалусии на юге страны, победив социалистов, которые бессменно находились там у власти в течение 36 лет.

Что происходит в Каталонии?

Каталонские националисты вернулись к власти в Барселоне в мае после семимесячного периода прямого правления Мадрида в регионе.

В июне Педро Санчес стал премьер-министром и поставил переговоры с каталонским движением за независимость своей приоритетной задачей.

В Каталонии, между тем, сохраняется напряженность, так как многие каталонцы по-прежнему недовольны прошлогодней демонстраций силы Мадридом, когда центральные власти обвинили лидеров движения за независимость в подстрекательстве к мятежу.

Некоторые из них должны предстать перед судом во вторник, и им грозит до 25 лет тюрьмы.

В декабре каталонский премьер Куим Торра вызвал раздражение правительства Испании, восхваляя успех Словении, добившейся независимости. Она откололась от Югославии в 1991 году после 10-дневной войны.