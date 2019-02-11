"Грэмми": лучшей песней года стала This Is America Childish Gambino

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 35-летний Childish Gambino отказался от участия в церемонии

Композиция This Is America в исполнении Childish Gambino (сценический псевдоним американского музыканта Дональда Гловера) признана лучшей песней года на церемонии "Грэмми".

Церемония награждения победителей прошла в воскресенье в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе.

Сам Гловер ранее отказался от предложения выступить на церемонии и не пришел на вручение награды. В итоге статуэтку вручили авторам песни - шведскому композитору Людвигу Геренсену и хип-хоп исполнителю Джеффри Ламару Уильямсу (Young Thug).

This Is America также завоевала "Грэмми" в категории "Лучшая запись года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/снаг-исполнение".

На награду в категории "Лучшая песня года" претендовали также композиции In My Blood канадца Шона Мендеса, The Middle германского музыканта российского происхождения Zedd, All The Stars Кендрика Ламара, Boo'd Up британской исполнительницы Эллы Мэй, God's Plan канадского рэпера Дрейка, а также The Joke американки Брэнди Карлайл и песня Shallow в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера.

Shallow в итоге получила Грэмми за лучший поп-дуэт. Купер на церемонию не приехал, поэтому награду Леди Гага получала в одиночестве.

Пропустить Twitter пост , автор: @ladygaga 😭❤️a Grammy for Joanne is more than me & my family could ever dream of. I sang that version in one take, & poured my entire life & soul into it. Thank you so much for this gift I am completely shocked. 2nd Grammy win of the night I am so overwhelmed by this kindness. #grammys🎼 — Lady Gaga (@ladygaga) 10 февраля 2019 г.

Претендовавшая на звание лучшей песни God's Plan Дрейка была признана лучшей песней в стиле рэп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 23-летняя Дуа Липа выиграла в номинации "Лучший новый артист"

Статуэтку в номинации "Лучший новый артист" получила британская певица косовского происхождения Дуа Липа.

Американская кантри-исполнительница Кейси Масгрейвс получила "Грэмми" за "Альбом года" - Golden Hour.