США снова грозит "шатдаун": переговоры о миграционной политике сорвались

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Переговоры между республиканцами и демократами в конгрессе США, целью которых было не допустить нового прекращения работы правительственных учреждений, зашли в тупик. Это произошло раньше крайнего срока, отпущенного на переговоры, и теперь страна снова на грани "шатдауна".

Участники переговоров надеялись заключить соглашение к понедельнику, чтобы дать конгрессу время для принять закон о бюджете к пятнице, 15 февраля. В этот день истекает срок временного возобновления работы правительства.

25 января президент Дональд Трамп объявил о возобновлении работы правительственных учреждений после "шатдауна", который в конце прошлого года продлился 35 дней и стал самым длительным в истории США.

Камнем преткновения в споре о бюджете стало требование Трампа выделить 5,7 млрд долларов на пограничные укрепления - фактически, речь идет об одном проекте: строительстве стены на границе с Мексикой в рамках реализации предвыборного обещания об усилении борьбы с нелегальными мигрантами.

В основе разногласий и сейчас лежит настойчивость президента Трампа в продвижении законопроекта о финансировании пограничной стены между США и Мексикой. А в тупик переговоры зашли из-за требования демократов сосредоточить усилия миграционных служб на задержании мигрантов только с криминальным прошлым, а не тех, у кого просрочены визы.

Речь идет о том, чтобы ограничить число мест в миграционных центрах, пишет газета New York Times, чтобы содержать там только потенциальных преступников.

Демократы надеялись договориться о том, чтобы сократить число мест для задержанных иммигрантов примерно в два раза - до 16,5 тыс. Приблизительно столько мигрантов содержались под стражей во времена президентства Барака Обамы, отмечает газета Washington Post.

Кроме того, участники переговоров хотели рассмотреть возможность на первом этапе сократить финансирование стены в рамках суммы от 1,3 млрд до 2 млрд долларов.

Трамп обрушился на своих оппонентов с критикой. "Я не думаю, что демократам в пограничном комитете позволят заключить сделку их лидеры. Они предлагают очень мало денег для остро необходимой пограничной стены, а теперь еще неожиданно урезать число мест для осужденных за насилие преступников", - написал он в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump I don’t think the Dems on the Border Committee are being allowed by their leaders to make a deal. They are offering very little money for the desperately needed Border Wall & now, out of the blue, want a cap on convicted violent felons to be held in detention! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.

Он также назвал поведение демократов иррациональным и обвинил их в нежелании "посадить убийц в заключение". "Что происходит?" - выразил свое недоумение американский президент в еще одном твите.

Главный переговорщик от республиканцев сенатор Ричард Шелби в воскресенье заявил телеканалу Fox News, что "переговоры зашли в тупик" из-за желания демократов ограничить количество мест в местах лишения свободы для людей, незаконно проникших в США. "Призрак "шатдауна" всегда присутствует", - сказал он.

Один из участников переговоров от демократов Джон Тестер сказал, что все еще надеется на достижение соглашения до пятницы, чтобы избежать нового закрытия правительственных учреждений.

"Это переговоры. Переговоры редко проходят гладко", - сказал он Fox News.

25 января Трамп согласился возобновить полноценную работу правительства страны на три недели, чтобы провести переговоры. Таким образом был приостановлен самый долгий в истории США "шатдаун" - приостановка работы правительственных органов из-за отказа конгресса утвердить бюджет. Позже он заявил, что переговоры были "пустой тратой времени".

Ранее Трамп обещал, что отвергнет любой проект бюджета, который не включает выделение 5,7 млрд долларов на выполнение одного из его главных предвыборных обещаний.

Демократы, контролирующие палату представителей, отказываются выделять эти деньги, заявляя о бессмысленности строительства такой стены.

"Шатдаун" затронул 800 тысяч федеральных служащих, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск либо вынуждены работать, не получая зарплаты.