Капитан арестованного Украиной судна "Норд" нашелся в Крыму

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Капитан крымского судна "Норд" Владимир Горбенко, пропавший после того, как украинский суд отпустил его под залог, нашелся в Керчи. На Украине его обвиняют в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда/выезда из аннексированного Крыма.

Адвокаты и родственники Горбенко сообщили о его пропаже в конце января. Они утверждали, что капитан, отпущенный под залог и на время следствия остановившийся у родственников в Мелитополе, перестал выходить на связь.

О том, что Горбенко находится в Крыму, сообщила его мать Евгения Горбенко. "Сын дома. Вернулся еще в субботу... Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров", - сказала женщина РИА Новости.

"Капитан в России. Его возвращение - его личный успешный проект", - заявила представитель компании-судовладельца Анна Шевелева.

С самим Горбенко в Керчи встретились журналисты "Комсомольской правды". Капитан заявил им, что "никаких ограничений на возврат домой" у него не было.

"Границу пересек законно по паспорту РФ. Вечером приехал в Керчь. Как раз все были дома, и я их порадовал. Просто поднялся по лестнице и позвонил в дверь", - сказал Горбенко.

В интервью капитан также рассказал, чем по возвращении его угощала жена, во что он играл с дочкой и как изменился город за время его отсутствия.

Где он находился все время с момента "пропажи", и почему не выходил на связь с адвокатами и родственниками, Горбенко не уточнил.

Задержание "Норда"

Рыболовецкое судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Оно шло в составе колонны российских рыбопромысловых судов под российским флагом и было зарегистрировано в керченском рыбколхозе.

У всех членов экипажа были российские паспорта, выданные в Керчи, но в Киеве заявили, что считают моряков украинскими гражданами.

Украинский суд арестовал сейнер, девять членов экипажа судна были оштрафованы. Двое из них покинули Украину в апреле, еще семерых позже обменяли на украинских моряков с судна "ЯМК-0041", ранее задержанного российскими пограничниками.

Капитан судна "Норд" арестован. Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны" и незаконное занятие рыбным промыслом.

В июне 2018 года Херсонский суд отпустил Горбенко под личное обязательство о явке и с запретом посещать Крым. На время досудебного следствия он находился у родственников в Мелитополе.

28 января адвокат Горбенко Максим Могильницкий сообщил, что Горбенко перестал выходить на связь. При этом защитник предположил, что исчезновение капитана может быть связано с украинскими спецслужбами.

30 января полиция Запорожской области сообщила, что возбудила дело об исчезновении моряка по заявлению его брата.