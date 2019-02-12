Аспиранта МГУ Азата Мифтахова арестовали с третьей попытки

Головинский районный суд Москвы арестовал аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о хулиганстве. Ранее суды дважды отказывали сотрудникам правоохранительных органов, ходатайствовавшим об аресте математика.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего взять Мифтахова под стражу до 7 марта. Следователь настаивала на аресте, поскольку аспирант подозревается в тяжком преступлении и "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина подчеркнула, что организация, участие в которой вменяется Мифтахову, официально не признана экстремистской.

Следователь также утверждала, что на имя аспиранта был куплен билет в Беларусь с отправлением во вторник. Сидоркина обратила внимание на то, что продемонстрированный в суде билет был приобретен 11 февраля, когда молодой человек находился в изоляторе временного содержания.

"Находясь в ИВС "Войковский", мой подзащитный не мог никаким образом приобрести билет в Белоруссию", - сказала Сидоркина (цитата по Интерфаксу).

Сам Мифтахов просил суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

Сначала Мифтахова пытались арестовать по делу об изготовлении взрывчатки, а затем - по делу о поджоге офиса "Единой России" в январе 2018 года.

На прошлом заседании, 9 февраля, суд согласился дать защите Мифтахова время для предоставления характеризующих его материалов.

На том заседании была зачитана справка из управления МВД по противодействию экстремизму (Центра "Э"), а также показания засекреченного свидетеля, якобы узнавшего Мифтахова среди нападавших - "по выразительным бровям".

Сам Мифтахов утверждает, что не участвовал в нападении на офис "Единой России", а другой фигурант этого дела, Алексей Кобаидзе, заявил, что видел математика только на фотографиях в новостях.

В справке Центра "Э" говорилось, что Мифтахов является членом анархистского движения "Народная самооборона", которое, по мнению следствия, может быть причастно к "преступлениям по всей России".

В самом движении называют основным направлением деятельности "организацию простых людей в борьбе против недобросовестных работодателей, бандитов, мошенников и квартирных рейдеров" и считают, что силовики готовят против российских анархистов "новое большое уголовное дело".

25-летнего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в незаконном изготовлении взрывчатки. Балашихинский суд, рассматривавший ходатайство об аресте аспиранта, дал следствию 72 часа для сбора дополнительных данных для обоснования данной меры.

По истечении этого срока Мифтахова отпустили из изолятора временного содержания, однако практически сразу задержали снова - уже по другому уголовному делу.

Мифтахов своей вины ни по подному из эпизодов не признает и утверждает, что при задержании к нему применяли пытки.

В поддержку молодого математика выступили более трехсот представителей научного сообщества, в том числе главный научный сотрудник Математического института РАН Виктор Васильев и американский лингвист Ноам Хомский.

Кроме того, за Мифтахова лично поручились член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Борис Кравченко и депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин.