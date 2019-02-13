10 нервных минут. Как рубль отреагировал на новости о новых санкциях

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Рубль накануне в течение нескольких минут подешевел почти на 74 копейки, но в среду отыгрывает падение.

Рубль на Московской бирже растет на открытии. В первые минуты торгов он подорожал почти на 20 копеек по отношению к доллару, до почти 65,6 рубля за доллар.

А накануне вечером на Московской бирже курс рубля упал в течение нескольких минут на 74 копейки, до почти 66,3 рубля за доллар.

В вечернее время покупки долларов начались примерно через две минуты после появления новости о том, что Европа и США якобы обсуждают новые санкции в отношении России - за инцидент в Керченском проливе.

Покупки продолжались около 10 минут. Всего было куплено "несколько сотен миллионов долларов", сказал Би-би-си руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

"Кто-то перенервничал"

Причиной нервозности стала публикация западных СМИ о том, что в отношении России ожидаются новые санкции.

Накануне газета Financial Times сообщила, что США и Европа обсуждают новые санкции в отношении России за инцидент в Керченском проливе. Он произошел 25 ноября 2018 года, когда российские пограничники захватили в Черном море три украинских военных судна и задержали украинских моряков.

Предполагается, что новые санкции будут обсуждаться 18 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС. Под них могут попасть компании и люди, причастные к инциденту, сообщило издание.

По данным Financial Times, новые санкции могут быть введены в течение следующих двух месяцев.

В свою очередь, телеканал Sky News сообщил, что Великобритания и другие страны ЕС добиваются того, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Европейским Союзом в ближайшие недели.

Пока все выглядит так, что вчера "кто-то перенервничал" на этих новостях, считает Романчук.

В среду сообщения о готовящихся санкциях прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы знаем, что эти санкции принимаются под мощнейшим давлением США, что лишний раз говорит о несамостоятельности Евросоюза", - сказал он.

Череда позитивных новостей

Сообщение о новых санкциях пришло вечером после череды позитивных новостей.

12 февраля российский ЦБ в своем обзоре отметил, что в январе курс рубля по отношению к доллару США вырос на 5,8%, после существенного ослабления в конце 2018 года. А иностранцы нарастили покупки государственных российских долговых бумаг. В январе нерезиденты купили ОФЗ на 55 млрд рублей. Это рекорд с января 2018 года, констатировал регулятор.

Росли и российские биржи. Нерезиденты купили акций российских компаний на 37,8 млрд рублей. Это тоже рекорд как минимум за последние пять лет.

"Положительное влияние на настроения инвесторов оказали смягчение риторики Федеральной резервной системы США относительно перспектив ужесточения денежно-кредитной политики, прогресс в торговых переговорах США и Китая и возврат цен на нефть марки Brent к уровню выше 60 долларов за баррель", - говорится в обзоре.

Кроме того, 12 февраля финансовый комитет Конгресса США должен был вернуться к обсуждению новых санкций в отношении России спустя несколько месяцев перерыва, но перенес слушания на неопределенный срок. В комитете не ответили на запрос Би-би-си.

Романчук полагает, что возможные новые санкции за инцидент в Керченском проливе вряд ли приведут к существенной переоценке российского рынка инвесторами, так как обсуждаемые санкции не повлияют существенно на финансовый рынок России - речь идет о нескольких компаниях и людях, причастных к инциденту.

С этим согласны и другие аналитики. "Поскольку с большой долей вероятности новые ограничения будут направлены в отношении отдельных физлиц и компаний, непосредственно связанных с инцидентом в Керчи, в базовом сценарии какого-либо значительного влияния на финансовые активы реализация подобных ограничительных мер не должна оказывать", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Аналитики Росбанка указывают, что уже к концу недели рубль получит новую поддержку за счет периода налоговых выплат. Аналитики не ожидают, что курс доллара превысит отметку выше 66 рублей в краткосрочной перспективе.

"Рублю в целом ничего не угрожает, пока цены на нефть не снизились примерно до 45 долларов за баррель. До этого момента ЦБ может в удобном режиме прервать покупки на открытом рынке и сгладить волатильность рубля", - сказал Би-би-си профессор РЭШ Олег Шибанов.