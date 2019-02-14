Африка, Азия, Европа: как санкции могут ударить по газовым проектам России за рубежом

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Shtukina/TASS Image caption Санкции напрямую не коснутся "Ямала СПГ", но аналитики говорят о рисках технологической изоляции российских заводов

В новой, более жесткой версии законопроекта об антироссийских санкциях, внесенного в Конгресс США, сенаторы предложили ввести санкции против проектов российских энергетических проектов за рубежом. Насколько серьезным будет этот удар?

Новая версия законопроекта (пока его содержание известно только из пресс-релиза, сам текст документа еще не опубликован) вводит санкции не только в отношении российских энергетических проектов за рубежом. На этот раз сенаторы предлагают ввести запрет и на инвестиции в российские проекты в сфере сжиженного газа (СПГ) за рубежом. Это главное отличие от предыдущего законопроекта о "санкциях из ада", который был внесен еще в прошлом году, но так и не был рассмотрен.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, назвали проекты российских компаний, которые могут оказаться под ударом. В числе названных - проекты "Лукойла", "Роснефти", "Газпрома" и "Новатэка".

Бумаги "Новатэка" на Лондонской бирже упали на 3,7%, "Газпрома" - на 2,5%, "Лукойла" - более чем на 1%, "Роснефти" - на 2%.

Проекты в сфере СПГ за рубежом

В случае с инвестициями в проекты СПГ нет ясности, о какого типа проектах идет речь - по производству СПГ или по приемке, говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Если речь идет о производстве, в зоне риска, по мнению Беловой, окажутся проект Etinde в Камеруне (30% принадлежит "Лукойлу"), партнерство "Роснефти" и ExxonMobil в Мозамбике, а также пока обсуждаемое участие "Газпрома" в СПГ проектах в Иране, которое и так осложнено санкциями США против этой страны.

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов также называет криоавтозаправки "Газпрома" в Польше (на таких заправках заправляют в том числе газом).

В случае, если в законопроекте идет речь о приемке, то, по мнению Беловой, в зоне риска могут быть два проекта - терминал Новатэка и Fluxys в немецком Ростоке (Германия) и совместный проект Новатэка, Siemens и Total во Вьетнаме.

Константин Карпов из "БКС Брокер" называет и проект Topaz Driller в Африке, в котором участвует "Лукойл", а также около 50 газозаправочных станций, которые принадлежат "Газпрому" в Европе.

Несмотря на то, что в предложениях сенаторов речь идет только об СПГ-проектах за рубежом, в изоляции могут оказаться и проекты в России, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Многие проекты реализуются с участием иностранных компаний - в том числе сервисных, которые предоставляют российским компаниям услуги и технологии. Данный канал уже сужен из-за уже действующих санкций, но пока иностранные компании готовы работать над нашими проектами. В пример он приводит участие французской Total в "Балтийском СПГ".

Но в случае принятия новых санкций сотрудничество российских компаний с иностранными может быть ограничено, полагает он. А это приведет к технологической изоляции, прогнозирует эксперт.

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" тоже под ударом

Кроме того, в зоне риска оказываются экспортные трубопроводы, которые "Газпром" строит в Европе - "Северный поток-2" и "Турецкий поток", указывают опрошенный аналитики.

В зону риска могут попасть не только инвесторы, но и те, кто осуществляет прокладку газопровода, так как законопроект ограничивает передачу услуг и технологий, говорит Белова.

Совокупная стоимость проекта "Северный поток-2" составляет 9,5 млрд евро, а на "Газпром" приходится около половины инвестиций.

"Как говорил "Газпром", он готов построить его [газопровод] самостоятельно, без участия партнеров. Это наихудший сценарий, который мы можем представить", - полагает аналитик АТОНа Александр Корнилов. - Но у "Газпрома" достаточно собственных ресурсов, чтобы профинансировать проект".

Правда, в таком случае это может отрицательно сказаться на сроках и стоимости "Северного потока-2", отмечает Белова.

Аналитик "БКС Брокер" Константин Карпов видит серьезные риски для "Газпрома" при этом сценарии: увеличение заимствований и изменение дивидендной политики.

"Но об этом речь пока не идет, да и вряд ли пойдет. Стоит учитывать, что европейские партнеры уже вложили вболее 1 млрд евро", - добавляет аналитик.

В случае с "Турецким потоком" Александр Корнилов полагает, что проблемы могут возникнуть при строительстве второй ветки газпровода, которая ориентирована на Европу. В ее строительстве должны участвовать страны-партнеры, где она будет проходить.

Белова полагает, что "Турецкий поток" будет менее подвержен влиянию санкций, так как к моменту возможного вступления в силу законопроекта о санкциях он, скорее всего, будет построен.

Кроме того, европейские страны самостоятельно строят инфраструктуру для соединения с "Турецким потоком".

"Болгария, Сербия и Венгрия уже приняли решения о развитии национальных газотранспортных сетей, уже были проведены соответствующие аукционы по долгосрочному бронированию будущих мощностей, в которых участвовал "Газпром", - объясняет она.

Реакция компаний и чиновников

Русская служба Би-би-си направила запросы в "Роснефть", "Лукойл", Новатэк и "Газпром", но пока не получила ответа.

"Санкции негативно сказываются на России. Мы еще не получили окончательные варианты, но будем адаптироваться, готовиться", - сказал глава Лукойла Вагит Алекперов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"На мой взгляд, это радикальные, маловероятные предложения", - сказал министр энергетики Александр Новак, который пообщался с журналистами в кулуарах форума в Сочи (цитата по РИА "Новости").

Эти предложения, по мнению чиновника, вызывают вопросы, так как Россия является "крупнейшим поставщиком энергии европейских и азиатских стран", а заместить эти поставки не удастся.