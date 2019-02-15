Правообладатель иллюстрации Petr Kovalyov/TASS Image caption В числе задержанных - основатель Baring Vostok Майкл Калви

В Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Фонд - один из крупнейших и старейших фондов прямых инвестиций в России. Задержания произошли во время работы сочинского инвестиционного форума.

Вместе с Калви задержаны партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль. Также задержаны директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин, советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев и генеральный директор НАО "ПКБ" Максим Владимиров.

Калви - гражданин США, Дельпаль - гражданин Франции. Вместе с Зюзиным они входят в совет директоров банка "Восточный".

В Басманном суде сегодня рассматривается просьба следствия заключить задержанных под стражу. Как сообщает агентство ТАСС, на заседании следователь сказал, что Калви подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у "Восточного".

Все задержанные подозреваются по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В Baring Vostok сообщили, что четыре сотрудника компании задержаны в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс". Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний, подчеркнули в фонде.

"Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме. Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка", - сообщили в компании.

В ответе пресс-службы банка "Восточный" на запрос Би-би-си говорится, что банк оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами. "В рамках данного уголовного дела банк как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба", - говорится в заявлении банка.

В 2018 году фонды Baring Vostok - контролирующие акционеры банка "Восточный" - оспаривали решение совета директоров банка об отставке председателя правления Дмитрия Левина (он был назначен осенью 2017 года). Вместо Левина назначили Вячеслава Арутюняна.

Группа Baring Vostok основана в 1994 году. Это старейшая и самая крупная группа компаний, которая фокусируется на прямых инвестициях в России и странах бывшего СССР, говорится на сайте фонда. Суммарный привлеченный капитал фондов составляет более 3,7 млрд долларов.

С 1994 года фонды вложились в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. Сумма инвестиций - более 2,8 млрд долларов. Среди сделок фонда - покупка доли в "Яндексе", Ozon, Avito, "СТС Медиа", 1С, "Боржоми", "Эр-Телеком", ритейлера "Вкусвилл", банка "Восточный" и других.

Первый вице-премьер Антон Силуанов, отвечающий в правительстве за финансово-экономический блок, узнал о задержаниях от журналистов. "Если это мошенничество, то что тут можно сказать, не надо нарушать законодательство. Надо просто разобраться", - сказал он в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. Комментировать возможное влияние этих задержаний на инвестиционный климат он отказался.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил журналистам, что готов лично поручиться Майкла Калвина.

"Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний", - сказал Дмитриев.