17 человек погибли при пожаре в отеле в Дели
По меньшей мере 17 человек, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в отеле Arpit Palace в Дели, сообщает полиция Индии.
На видеозаписи видно, как люди выпрыгивают из окон четвертого этажа. Пожар в отеле Arpit Palace произошел рано утром во вторник.
По данным властей, 35 человек удалось спасти. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы.
Отель, где произошел пожар, находится в центральном районе Карол-Ба, который популярен у туристов из-за рынков, торговых улиц и низких цен на гостиницы.
"В коридоре была деревянная обшивка стен, из-за чего люди не могли через коридор покинуть отель", - рассказал газете Hindustan Times пожарный Випин Кента. По его словам, по меньшей мере два человека выпрыгнули из здания.
По данным властей, причины пожара в Arpit Palace пока устанавливаются.
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По данным местных СМИ, большинство жертв пожара скончались от удушья.
Пожары в индийских городах происходят нередко, в основном из-за того, что строители или владельцы зданий часто пренебрегают правилами пожарной безопасности.
Во многих зданиях, как старых, так и недавно построенных, нет соответствующим образом оборудованных пожарных выходов.
За последние несколько месяцев в Дели был закрыт ряд магазинов и ресторанов из-за несоблюдения требований пожарной безопасности.
Также довольно часто владельцы коммерческих зданий в нарушение данного им разрешения возводят несколько дополнительных этажей.
В случае с отелем Arpit Palace, по данным властей, владельцам было дано разрешение на строительство четырехэтажного здания, однако они, нарушив предписание, построили шесть этажей.