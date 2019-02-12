За троллинг в соцсетях уволены ведущие французские журналисты

  • 12 февраля 2019
"Фейсбук" Правообладатель иллюстрации PA

Во Франции несколько ведущих журналистов и редакторов уволены либо временно отстранены от должности за то, что около десяти лет принимали участие в анонимном интернет-сообществе, в котором они занимались троллингом коллег, в основном женщин.

Журналисты создали закрытую группу в "Фейсбуке" под названием League du LOL ("Лига ЛОЛ"), в которой издевались над своими коллегами-женщинами и активистками феминистского движения.

О существовании "Лиги ЛОЛ" сообщила газета Libération, после чего десятки женщин подтвердили, что были жертвами этой травли.

Среди временно отстраненных от должности и двое журналистов самой Libération.

Один из них - внештатный сотрудник газеты и основатель группы League du LOL Венсен Глад, создавший ее еще в 2009 году.

Он принес свои извинения в "Твиттере", признав, что подобная практика неприемлема и что "Лига ЛОЛ" ничуть не смешна, особенно когда речь идет о групповом издевательстве и травле.

"Я должен объясниться. И прежде всего я должен извиниться", - написал Глад.

Венсен Глад принес извинения, однако оговорился, что не может отвечать за "весь идиотизм, который люди постят в интернете".

Прикрываясь анонимными аккаунтами в "Твиттере", члены этой закрытой группы издевались над другими журналистами, в основном женщинами.

В частности, они шутили об изнасилованиях и размещали порнографические фотографии, на которых лица порноактрис были заменены на лица реальных жертв их издевательств.

Известные во Франции журналистки Нора Буаззуни, Люсиль Беллан и Мелани Ванга заявили, что тоже были жертвами издевательств со стороны членов группы League du LOL.

Корреспондент по вопросам науки Флоранс Порсель написала в "Твиттере", что член этой группы однажды позвонил ей, представившись редактором крупного издания.

Он обсудил с ней возможность работы, хотя должности, которую он предлагал, на самом деле не существовало. Аудиозапись разговора он разместил в "Фейсбуке".

"Когда эта запись появилась в интернете, я три дня плакала от стыда", - говорит Флоранс Порсель.

Давид Дусет, редактор французского журнала Les Inrockuptibles, признался, что именно он разговаривал с Порсель, и публично извинился перед ней.

Александр Эрво, редактор онлайн версии Libération, также извинился за свое участие в закрытой группе, но затем обрушился на тех, кто радуется возникшим у него проблемам.

"Я сознаюсь в собственном идиотизме, но не отвечаю за идиотизм других. Твитил ли я какое-либо дерьмо за последние 11 лет? Конечно. Я этим не горжусь, - написал Эрво. - Тем, кто чувствует, что в течение 11 лет стал жертвой моих глупостей, я могу лишь сказать, что приношу им мои глубочайшие извинения, что у меня не было дурных намерений, и что этого больше не повторится".

Газета Libération на время внутреннего расследования отстранила от должности и Александра Эрво, и Венсена Глада.

Министр по вопросам информационных технологий Мунир Махжуби назвал членов группы League du LOL обидным английским словом "лузеры" (losers).

"Это группа людей, считавших себя всемогущими и имевшими право издеваться над другими. Они считали себя королями интернета. Но их издевательства обернулись последствиями в реальной жизни", - сказал министр.

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