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Во Франции несколько ведущих журналистов и редакторов уволены либо временно отстранены от должности за то, что около десяти лет принимали участие в анонимном интернет-сообществе, в котором они занимались троллингом коллег, в основном женщин.

Журналисты создали закрытую группу в "Фейсбуке" под названием League du LOL ("Лига ЛОЛ"), в которой издевались над своими коллегами-женщинами и активистками феминистского движения.

О существовании "Лиги ЛОЛ" сообщила газета Libération, после чего десятки женщин подтвердили, что были жертвами этой травли.

Среди временно отстраненных от должности и двое журналистов самой Libération.

Один из них - внештатный сотрудник газеты и основатель группы League du LOL Венсен Глад, создавший ее еще в 2009 году.

Он принес свои извинения в "Твиттере", признав, что подобная практика неприемлема и что "Лига ЛОЛ" ничуть не смешна, особенно когда речь идет о групповом издевательстве и травле.

"Я должен объясниться. И прежде всего я должен извиниться", - написал Глад.

Венсен Глад принес извинения, однако оговорился, что не может отвечать за "весь идиотизм, который люди постят в интернете".

Прикрываясь анонимными аккаунтами в "Твиттере", члены этой закрытой группы издевались над другими журналистами, в основном женщинами.

В частности, они шутили об изнасилованиях и размещали порнографические фотографии, на которых лица порноактрис были заменены на лица реальных жертв их издевательств.

Известные во Франции журналистки Нора Буаззуни, Люсиль Беллан и Мелани Ванга заявили, что тоже были жертвами издевательств со стороны членов группы League du LOL.

Корреспондент по вопросам науки Флоранс Порсель написала в "Твиттере", что член этой группы однажды позвонил ей, представившись редактором крупного издания.

Он обсудил с ней возможность работы, хотя должности, которую он предлагал, на самом деле не существовало. Аудиозапись разговора он разместил в "Фейсбуке".

"Когда эта запись появилась в интернете, я три дня плакала от стыда", - говорит Флоранс Порсель.

Давид Дусет, редактор французского журнала Les Inrockuptibles, признался, что именно он разговаривал с Порсель, и публично извинился перед ней.

Александр Эрво, редактор онлайн версии Libération, также извинился за свое участие в закрытой группе, но затем обрушился на тех, кто радуется возникшим у него проблемам.

Пропустить Twitter пост , автор: @AlexHervaud Aux personnes qui se sont senties visées ici ou ailleurs depuis 11 ans par une ou plusieurs de mes saillies ricaneuses, je peux difficilement dire autre chose qu'un sincère "je m'excuse, c'était vraiment pas malin, et ça ne se reproduira plus". — Alexandre Hervaud (@AlexHervaud) February 8, 2019

"Я сознаюсь в собственном идиотизме, но не отвечаю за идиотизм других. Твитил ли я какое-либо дерьмо за последние 11 лет? Конечно. Я этим не горжусь, - написал Эрво. - Тем, кто чувствует, что в течение 11 лет стал жертвой моих глупостей, я могу лишь сказать, что приношу им мои глубочайшие извинения, что у меня не было дурных намерений, и что этого больше не повторится".

Газета Libération на время внутреннего расследования отстранила от должности и Александра Эрво, и Венсена Глада.

Министр по вопросам информационных технологий Мунир Махжуби назвал членов группы League du LOL обидным английским словом "лузеры" (losers).

"Это группа людей, считавших себя всемогущими и имевшими право издеваться над другими. Они считали себя королями интернета. Но их издевательства обернулись последствиями в реальной жизни", - сказал министр.