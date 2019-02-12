За троллинг в соцсетях уволены ведущие французские журналисты
Во Франции несколько ведущих журналистов и редакторов уволены либо временно отстранены от должности за то, что около десяти лет принимали участие в анонимном интернет-сообществе, в котором они занимались троллингом коллег, в основном женщин.
Журналисты создали закрытую группу в "Фейсбуке" под названием League du LOL ("Лига ЛОЛ"), в которой издевались над своими коллегами-женщинами и активистками феминистского движения.
О существовании "Лиги ЛОЛ" сообщила газета Libération, после чего десятки женщин подтвердили, что были жертвами этой травли.
Среди временно отстраненных от должности и двое журналистов самой Libération.
Один из них - внештатный сотрудник газеты и основатель группы League du LOL Венсен Глад, создавший ее еще в 2009 году.
Он принес свои извинения в "Твиттере", признав, что подобная практика неприемлема и что "Лига ЛОЛ" ничуть не смешна, особенно когда речь идет о групповом издевательстве и травле.
"Я должен объясниться. И прежде всего я должен извиниться", - написал Глад.
Венсен Глад принес извинения, однако оговорился, что не может отвечать за "весь идиотизм, который люди постят в интернете".
Прикрываясь анонимными аккаунтами в "Твиттере", члены этой закрытой группы издевались над другими журналистами, в основном женщинами.
В частности, они шутили об изнасилованиях и размещали порнографические фотографии, на которых лица порноактрис были заменены на лица реальных жертв их издевательств.
Известные во Франции журналистки Нора Буаззуни, Люсиль Беллан и Мелани Ванга заявили, что тоже были жертвами издевательств со стороны членов группы League du LOL.
Корреспондент по вопросам науки Флоранс Порсель написала в "Твиттере", что член этой группы однажды позвонил ей, представившись редактором крупного издания.
Он обсудил с ней возможность работы, хотя должности, которую он предлагал, на самом деле не существовало. Аудиозапись разговора он разместил в "Фейсбуке".
"Когда эта запись появилась в интернете, я три дня плакала от стыда", - говорит Флоранс Порсель.
Давид Дусет, редактор французского журнала Les Inrockuptibles, признался, что именно он разговаривал с Порсель, и публично извинился перед ней.
Александр Эрво, редактор онлайн версии Libération, также извинился за свое участие в закрытой группе, но затем обрушился на тех, кто радуется возникшим у него проблемам.
"Я сознаюсь в собственном идиотизме, но не отвечаю за идиотизм других. Твитил ли я какое-либо дерьмо за последние 11 лет? Конечно. Я этим не горжусь, - написал Эрво. - Тем, кто чувствует, что в течение 11 лет стал жертвой моих глупостей, я могу лишь сказать, что приношу им мои глубочайшие извинения, что у меня не было дурных намерений, и что этого больше не повторится".
Газета Libération на время внутреннего расследования отстранила от должности и Александра Эрво, и Венсена Глада.
Министр по вопросам информационных технологий Мунир Махжуби назвал членов группы League du LOL обидным английским словом "лузеры" (losers).
"Это группа людей, считавших себя всемогущими и имевшими право издеваться над другими. Они считали себя королями интернета. Но их издевательства обернулись последствиями в реальной жизни", - сказал министр.