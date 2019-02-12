В Мадриде начался суд над лидерами каталонских сепаратистов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывшие каталонские лидеры предстали перед Верховным судом Испании

Двенадцать лидеров неудавшейся попытки провозгласить независимость Каталонии от Испании предстали перед судом в Мадриде.

Они обвиняются в подстрекательстве и организации мятежа и нецелевом использовании бюджетных средств.

Если они будут признаны виновными, им грозит до 25 лет заключения.

Девятерых лидеров сепаратистов привезли в суд на двух микроавтобусах в сопровождении полицейских машин из тюрьмы Сото дель Реал, расположенной в пригороде Мадрида.

У здания суда дежурят сотни полицейских, в том числе сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом.

Сторонники сепаратистов были встречены улюлюканием противников независимости Каталонии, устроивших демонстрацию у здания суда.

Непризнанный референдум

Первого октября 2017 году в Каталонии прошел никем не признанный референдум по вопросу о независимости этой автономной провинции. Через несколько недель тогдашние власти Каталонии объявили о ее независимости.

Испанское правительство заявило, что референдум был проведен незаконно, и ввело прямое управление провинцией из Мадрида.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лидер сепаратистов Карлес Пучдемон по-прежнему находится за границей

Девять обвиняемых провели несколько месяцев в предварительном заключении. Остальные трое находятся на свободе под залог.

Среди обвиняемых наиболее известен бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Тогдашний президент Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию и до сих пор находится за границей.

Жункерасу грозит до 25 лет тюремного заключения. Другим обвиняемым, в том числе и бывшему спикеру каталонского парламента Карме Форкадель грозят сроки от 16 до 17 лет.

Кроме того, каталонские политики обвиняются в неправомерном использовании государственного бюджета для организации референдума, который был объявлен незаконным центральным правительством в Мадриде.

Но некоторые из обвиняемых в интервью Би-би-си назвали суд политическим. Они отвергают обвинения в мятеже и указывают, что именно испанская полиция применяла насилие против сторонников независимости Каталонии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Перед зданием суда собрались сторонники и противники независимости Каталонии

Согласно испанскому законодательству, мятеж подразумевает насилие. Каталонские сепаратисты утверждают, что с их стороны никто не прибегал к насилию.

Конституция и право

Обвиняемые были задержаны, когда у власти в Мадриде находилась правая "Народная партия".

Антонио Лопес-Истурис - депутат от этой партии в Европейском парламенте, он входит в состав исполнительного комитета партии.

В интервью Би-би-си он напомнил, что Испания считается 19-й полноправной демократией в мире, и, соответственно, по его мнению, процесс в Мадриде ни в коем случае нельзя назвать политическим.

"Мятеж был не против Испании, а против испанской конституции", - заявил он в программе Би-би-си Today.

"В 1975 году, после гражданской войны, после диктатуры, все стороны приняли новую конституцию. Мы поняли, как можем жить вместе".

"Испания - это вроде маленькой Европы. У нас много разных народов, много разных людей - каталонцы, баски, галисийцы. Мы все гордые люди. Нас объединяют монархия и конституция".

"В том, что касается обвиняемых - никто не хочет, чтобы они были приговорены на длительные сроки заключения. Но сейчас мы все должны ждать решения суда. Мы все должны уважать конституцию и соблюдать закон", - говорит Антонио Лопес-Истурис.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Противники независимости Каталонии называют лидеров сепаратистов предателями

Эльса Артади, депутат парламента Каталонии и представитель правительства провинции по связям с прессой, с ним совершенно не согласна.

По ее мнению, судебный процесс означает, что правительство Испании решило прибегнуть к репрессиям.

"Очень грустно, что они решили пойти по этому пути, а не разрешить вопрос путем переговоров", - сказала она в интервью Би-би-си.

"Это шок для многих каталонцев. Обвиняемые уже проведи почти полтора года в предварительном заключении. Они предстали перед судом лишь потому, что организовали референдум, чтобы узнать мнение народа".

Она отмечает, что сам факт проведения референдума уже несколько лет больше не считается уголовным преступлением в Испании, и никто не ожидал, что им может грозить до 25 лет тюрьмы.

"Мятежа не было", - подчеркивает она.

За и против

Перед зданием суда собрались множество сторонников и противников независимости Каталонии.

Газета El Pais сообщает, что полиция не позволила многим войти в здание Верховного суда. Поначалу не пустили даже родственников обвиняемых. Но, в конце концов, вход им был разрешен.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники независимости Каталонии с транспарантом "Принять решение - это не преступление"

В воскресенье тысячи человек вышли в Испании на демонстрацию за единство страны и против независимости Каталонии.

Но сторонники независимости Каталонии все еще пользуются значительным политическим влиянием.

Например, премьер-министру Испании Педро Санчесу необходима поддержка каталонских сепаратистов для того, чтобы парламент Испании одобрил предложенный его правительством бюджет страны.

Если предложенный бюджет не будет одобрен депутатами парламента, правительство Испании может уйти в отставку, а в стране пройдут внеочередные всеобщие выборы.