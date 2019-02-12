Что мешает исключить "Свидетелей Иеговы" из российского списка экстремистов?

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Еще больше месяца назад президент России Владимир Путин назвал запрет организации "Свидетели Иеговы" "полной чушью" и пообещал обсудить ситуацию с председателем Верховного суда. Однако никаких изменений с тех пор не произошло. Что мешает отменить этот запрет?

Комментируя запрет "Свидетелей Иеговы" в декабре 2018 года, Путин сказал, что вовсе необязательно зачислять "представителей религиозных сообществ" в "какие-то деструктивные, даже не то что в террористические организации".

"Мы можем и даже должны в какой‑то момент быть гораздо более либеральными к представителям различных религиозных сект", - сказал Путин. Он добавил, что проведет переговоры с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым и они "попробуют это сделать".

В России рекомендации и даже пожелания Путина носят почти обязательный характер: государственные органы стараются вести активную работу по исполнению поручений, чиновники отчитываются о проделанном.

Однако в данном случае ничего не произошло. В России против "Свидетелей Иеговы" заведено уже несколько десятков уголовных дел.

Недавно к шести годам лишения свободы был приговорен 46-летний гражданин Дании Деннис Кристенсен, участник орловской общины иеговистов, которая была признана экстремистской в 2016 году. В мае 2017 года его задержали сотрудники ФСБ.

Почему же, несмотря на политическую волю, "Свидетели Иеговы" все еще официально считаются экстремистской организацией?

1. Потому что по Конституции судебная власть независима

Согласно российской Конституции, никто не может указывать суду, какие решения пересматривать, а какие нет. Кремль неоднократно подчеркивает это в ответ на любые вопросы о громких делах, отказываясь комментировать решения суда.

Впрочем, формально никакого конкретного поручения председателю Верховного суда Путин и не давал. Он всего лишь пообещал встретиться с ним и обсудить правоприменительную практику.

На сайте Кремля нет сообщения о встрече Путина с Лебедевым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 февраля на вопрос, была ли встреча, ответил утвердительно. Пресс-служба Верховного суда на вопрос Би-би-си о встрече не ответила.

2. Потому что можно менять закон, а не решение суда

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, выступая на семинаре-совещании 12 февраля, подчеркнул, что запрет "Свидетелей Иеговы" связан не с их религиозной деятельностью, а с законом.

"Действительно, подается так, что люди преследуются за свой взгляд религиозный, за религиозную деятельность. Но ведь решение, которые выносил в том числе Верховный суд, не связано с вопросом занятия религией. Говорили о другом - о том, что нарушен закон, нарушены правила", - сказал Лебедев.

При этом законы принимаются парламентом и подписываются президентом, Верховный суд их отменить не может - такие полномочия есть только у Конституционного суда. Также решение российских судов может быть пересмотрено в случае, если в деле найдет нарушения Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

3. Потому что Верховный суд ожидает решения Страсбурга

"Насколько я знаю, они обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), посмотрим, какое будет принято решение. Если удовлетворит жалобу, то они могут обратиться [за пересмотром], мы рассмотрим", - сказал Лебедев.

В Страсбургский суд "Свидетели Иеговы" обратились полтора года назад. Они подали в ЕСПЧ в общей сложности две жалобы, причем обе - сразу после того, как решение о запрете организации в России было утверждено Верховным судом страны и вступило в силу.

"Одна [жалоба] - от "Управленческого центра свидетелей Иеговы", вторая - от местных религиозных организаций, которые не были привлечены в качестве соответчиков в момент рассмотрения Верховным судом, но были автоматом ликвидированы", - сказал Би-би-си представитель европейской ассоциации "Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Общая сумма компенсаций, на которые рассчитывают иеговисты - около 70 миллионов евро, а основное требование авторов жалобы - возврат недвижимости.

В мае 2018 года ЕСПЧ дал российскому министерству юстиции России почти полгода на подготовку замечаний к жалобам. При этом, по словам Сивульского, жалобы рассматриваются в приоритетном порядке, решение по ним может быть принято уже в этом году.

"Уверены, что его выиграем, так как закон полностью на нашей стороне. Право на свободу совести грубейшим образом нарушено", - говорит Сивульский.

"Свидетели Иеговы" были признаны экстремистской организацией и запрещены на территории России в апреле 2017 года по иску минюста. Ведомство утверждало, что "Свидетели Иеговы" осуществляли свою деятельность с нарушением уставных целей и задач, а также нарушали российское законодательство в сфере экстремизма.