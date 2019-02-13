Прощай, "Оппортьюнити": НАСА оставила надежду связаться с марсоходом-рекордсменом

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL Image caption Ровер отправили на Красную планету в 2004 году (так его увидел художник)

Американское агентство космических исследований (в миру - НАСА) прекратило попытки связаться со своим марсоходом "Оппортьюнити".

Последний раз роботизированный аппарат выходил на связь в июне прошлого года, после чего район, где он находился, накрыла песчаная буря.

Инженеры НАСА рассчитывали, что, когда она закончится, солнечные батареи марсохода снова заработают, и он отзовется. Но этого не случилось.

Все это время НАСА продолжала посылать "Оппортьюнити" различные команды. Но марсоход молчал, и инженеры решили прекратить попытки с ним связаться.

Рекордная миссия

Полет "Оппортьюнити" - одна из самых успешных космических программ НАСА.

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"Оппортьюнити" и его близнец "Спирит" приземлились на Марсе в январе 2004 года. В их задачи входило выяснить, существовали ли на планете когда-нибудь условия для поддержания жизни.

Предполагалось, что аппараты проведут на Марсе около 90 местных суток (марсианские сутки примерно на 40 минут длиннее земных) и совершат путешествие по поверхности длиной примерно в один километр.

Однако марсоходы (весом в 174 килограмма и величиной с электрическую тележку для гольфа) проявили характер, свойственный настоящим исследователям.

"Спирит" функционировал шесть лет, пройдя по поверхности Марса восемь километров. "Оппортьюнити" работал 15 лет и накрутил на спидометре 45 километров - абсолютный рекорд для внеземных аппаратов.

За время пребывания на поверхности Марса "Оппортьюнити" прислал 217 тысяч снимков, включая 15 цветных круговых панорамных фотографий.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Одна из первых фотографий, присланных "Оппортьюнити"

Марсоход перевернул и исследовал 52 камня и обработал щеткой еще 72 поверхности, подготовив их к спектрометрическим исследованиям и микрофотографии.

Путешествия по марсианскому бездорожью не обошлись без поломок: "Оппортьюнити" по очереди потерял управление передними колесами, несколько раз застревал в грунте, едва не лишился мощности во время очередной бури и сжег встроенную 256-мегабайтную флешку.

Однако инженеры НАСА каждый раз возвращали его к жизни.

Есть ли жизнь (вода) на Марсе?

Научные результаты, полученные в ходе экспедиции, впечатляют не меньше.

Исследования марсоходов доказали, что в стародавние времена Марс выглядел совсем не так, как безжизненная пустыня, которой он кажется сегодня.

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL/Doug Ellison Image caption "Оппортьюнити" даже сделал селфи

Климат был более теплым и влажным. Полученные марсоходами геологические данные показали, что на поверхности планеты или сразу под ней находились большие массивы воды.

Камеры "Оппортьюнити" зафиксировали маленькие сферические образования на поверхности, названные учеными "черникой" за сходство по форме и размерам.

В этих образованиях в большом количестве нашелся гематит (красный железняк) - минерал, часто образующийся во влажной среде.

Ученые пришли к выводу, что марсианская вода отличалась заметной кислотностью и в этой связи вряд ли была пригодна для жизни. Однако вскоре марсоходы натолкнулись на залежи гипса и глинистых минералов - явный признак присутствия более нейтральной водной среды.

Новые проекты

Завершение миссии "Оппортьюнити" означает, что на планете остается только один действующий марсоход.

Робот "Кьюриосити" приземлился в 2012 году в кратере Гейла. В отличие от своих предшественников, он не полагался на солнечную энергию и питался от плутониевых батарей, поэтому песчаную бурю перенес без потерь.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption За годы работы "Оппортьюнити" изрядно запылился

Кроме него, на поверхности красной планеты сидит неподвижный аппарат "Инсайт", приземлившийся в прошлом году.

НАСА готовит к запуску практически идентичный "Кьюриосити" аппарат - он должен добраться до марса в феврале 2021 года. Через месяц к нему должен присоединиться марсоход Европейского космического агентства.