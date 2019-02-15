Трамп вводит чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе

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Президент Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование строительства обещанной им стены на границе с Мексикой в обход конгресса.

Выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома, президент США пообещал уже в пятницу подписать соответствующие документы.

Трамп назвал ложью заявления демократов о том, что стена не будет работать, поскольку, по их словам, большая часть контрабанды идет через контрольно-пропускные пункты, а не через те участки границы, где он хочет построить стену.

Президент США заявил также, что при наличии стены ситуация на границе значительно улучшится и там не будет необходимости размещать на границе военных.

"Мы имеем дело с вторжением в нашу страну наркотиков, контрабандистов и прочих преступников", - заявил Трамп.

"Тут нет ничего сложного, все очень просто. Мы хотим, чтобы наркотики, преступники и банды не приходили на нашу территорию", - сказал Трамп, отметив, что до него и другие президенты шли на объявление чрезвычайного положения.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подтвердил, что деньги за строительство стены будут взяты из военного бюджета, однако заявил, что это относительно небольшая сумма, которая не скажется на военных программах.

В США все статьи госбюджета утверждаются конгрессом, который отказывается выделить деньги на строительство пограничной стены.

Демократы, составляющие большинство в конгрессе, считают строительство стены на границе с Мексикой бессмысленной тратой денег.

Объявление чрезвычайного положения позволяет Трампу получить доступ к миллиардам долларов, которые он может потратить на свой проект.

Намерение Дональда Трампа обойти конгресс некоторые аналитики уже называют практически узурпацией власти, способной привести к конституционному кризису.

Ведущие представители Демократической партии назвали решение президента серьезным злоупотреблением властью.

Несколько политиков-республиканцев также выразили озабоченность этим шагом Трампа. Среди них - сенаторы Митт Ромни, Марко Рубио и Сюзан Коллинз, заявившая, что решение президента сомнительно с точки зрения конституции.

Согласованный в последние дни компромиссный проект "Акта о безопасности границ" в четверг поддержал сенат, где у республиканцев большинство, после чего его утвердила палата представителей конгресса, в которой большинство у демократов. После этого документ отправился на подпись к президенту.

Новый проект предусматривает выделение 1,3 млрд долларов на обеспечение безопасности границ США, но в нем не предусмотрено средств на постройку стены. Трамп добивался выделения на ее строительство 5,7 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нэнси Пелоси заявила: "Нужно понимать, что никакого чрезвычайного положения на самом деле нет"

Трамп уже упоминал возможность введения чрезвычайного положения. Некоторым республиканцам идея не нравится.

Они опасаются, что Трамп создаст опасный прецедент и покажет следующим президентам (в том числе демократам) способ обойти конгресс, если там главенствует оппозиция.

Однако глава сенатского большинства Митч Макконнелл намекнул, что поддержит решение президента, применяющего, по его словам, все доступные ему законные средства для защиты границ.

Корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер отмечает, что действия Трампа, скорее всего, не принесут немедленного результата. Чрезвычайное положение наверняка будет многократно обжаловано в судах разных уровней.

Спикер конгресса Нэнси Пелоси уже предположила, что демократы могут оспорить решение президента в суде.

И хотя президент может преподнести это как свою победу и исполнение еще одного предвыборного обещания, на самом деле чрезвычайное положение выглядит как победа демократов в конгрессе, перед давлением которых ему пришлось отступить и воспользоваться нетривиальными мерами, полагает Энтони Зуркер.

Баталии вокруг "шатдауна" на самом деле велись за право определять политическую повестку дня в оставшиеся два года президентства Трампа, считает наш корреспондент.