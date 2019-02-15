Посол Ватикана во Франции обвинен в сексуальном насилии
Посол Ватикана во Франции Луиджи Вентура обвиняется в сексуальном насилии.
74-летнего клирика обвиняют в непристойных домогательствах к младшему сотруднику парижской мэрии в день официальной встречи мэра с дипломатами 17 января.
Мэрия обратилась в полицию спустя неделю, и делу был дан ход.
Один из чиновников мэрии рассказал агентству Рейтер, что архиепископ Вентура "неоднократно и в настойчивой манере" оглаживал ягодицы встречавшего его молодого служащего.
Архиепископ Вентура служил послом в течение 10 лет.
Послы традиционно присутствуют на новогоднем обращении парижского мэра к дипломатам, представителям гражданского общества и религиозным деятелям.
Представители архиепископа отказались комментировать произошедшее.
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На прошлой неделе Папа Франциск признал факты сексуальных домогательств священников к монахиням, а в декабре прошлого года два кардинала были понижены в сане из-за обвинений в сексуальном насилии.