Британский парламент предложил регулировать "Фейсбук" ради борьбы с дезинформацией

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Социальные сети, и в первую очередь "Фейсбук", не способны остановить распространение дезинформации самостоятельно и нуждаются в строгом регулировании. К такому выводу пришел комитет британского парламента.

Комитет по культуре, медиа, спорту и цифровым технологиям обнародовал в понедельник результаты продолжавшегося больше года расследования "Дезинформация и фальшивые новости".

Особое внимание в документе уделяется и лично Марку Цукербергу: парламентарии пришли к выводу, что основатель "Фейсбука" не сумел продемонстрировать "лидерство и персональную ответственность" в вопросе распространения фальшивых новостей, а сама компания намеренно и осознанно нарушала законы по защите личных данных и антимонопольное законодательство.

Более того, комитет утверждает, что компания намеренно пыталась ввести в заблуждение парламентариев, предоставляя "неполные, лукавые или вводящие в заблуждение ответы" на запросы членов комитета.

Угроза демократии

Доклад утверждает, что "демократии угрожает злонамеренный и неослабевающий поток дезинформации и персонализированной "темной рекламы" из неидентифицируемых источников, распространяемый через социальные сети, которыми мы пользуемся ежедневно".

Интернет-гигантов обвиняют в безответственном отношении к защите данных пользователей. Пользуясь своим практически монопольным положением на рынке, они осуществляют давление на мелкие компании, полагающиеся на социальные сети для продвижения своих продуктов, говорится в докладе.

Главным образом расследование было сосредоточено на деятельности Facebook до, во время и после скандала с компанией Cambridge Analytica. Однако парламентарии также изучали, как технологические компании собирают и используют данные пользователей, особенно в политическом контексте.

С помощью теста, распространявшегося через "Фейсбук", компания Cambridge Analytica, принадлежавшая поддерживавшим Дональда Трампа инвесторам Стиву Бэннону и семье Мерсер, завладела обширным массивом личных данных миллионов пользователей и использовала его, как утверждается, для таргетирования политической рекламы в США в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Марк Цукерберг ответил на вопросы американских конгрессменов, но в Вестминстер приезжать отказался

Компания Facebook уже отозвалась в том духе, что готова на "осмысленное регулирование", а заодно напомнила, что, не дожидаясь выводов комитета, пересмотрела правила для политической рекламы в социальной сети.

Что делать

Практическая часть доклада сосредоточена как раз на регулировании.

Комитет предлагает:

Создать обязательный к исполнению "этический кодекс" и независимый регулятор соцсетей

Дать этому регулятору полномочия инициировать судебные дела против компаний, нарушающих кодекс

Обязать соцсети удалять не только опасный контент, но и его источники, включая известные источники недостоверной информации

Обложить работающие в Великобритании технологические компании налогом, который пойдет на финансирование работы Комиссара по информации и созданного регулятора соцсетей

Реформировать текущее электоральное законодательство в том, что касается вмешательства в выборный процесс из-за рубежа

Конкретных примеров фальшивых новостей в докладе не содержится. Вместо этого в нем есть отсылка на промежуточную версию доклада, обнародованную летом прошлого года. Тогда парламентариям удалось обнаружить как минимум 38 недостоверных сюжетов, связанных с событиями в Солсбери.

Срочная реформа

Кстати, когда британское правительство обнародовало официальную реакцию на промежуточный доклад, ее активно изучали в интернете - причем 63% просмотров были с IP-адресов, находящихся за пределами Соединенного Королевства, причем половина из них в России. Для внутреннего британского политического исследования это как минимум необычно.

Члены комитета пришли к выводу, что действующее электоральное законодательство безнадежно устарело в век интернета и нуждается в срочной реформе, чтобы стандарты открытости политического процесса, существующие в реальном мире, применялись и в виртуальном.

Доклад также потребовал от правительства Великобритании раскрыть данные о том, сколько именно расследований российского вмешательства в политические процессы в Великобритании (особенно в референдум о выходе из ЕС в 2016 году) находится в активной стадии.