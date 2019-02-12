В Гренландии нашли подледный кратер диаметром 36 км. Что это?

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Кратер обнаружили с помощью спутникового наблюдения

Гляциологи НАСА обнаружили кратер диаметром 36,5 километров под двумя километрами льда в Гренландии. В агентстве полагают, что это может быть след от удара метеорита.

Найденный кратер может оказаться вторым следом метеоритного удара в этом регионе. В ноябре прошлого года всего в 183 километрах от него, под ледником Гайавата, обнаружили формацию диаметром около 30 км, после исследования оказавшуюся ударным кратером от метеорита.

Кратер захоронен под двухкилометровым слоем льда, но несмотря на это в его районе наблюдается гравитационная аномалия, пишут исследователи.

Это редкая находка. Считается, что следы от метеоритов в Гренландии и других северных регионах должны были постепенно исчезнуть под давлением покрывающего их льда. Найденный кратер изначально был намного глубже - под воздействием эрозии он почти исчез. Этот процесс был очень медленным - по оценкам ученых, он мог продолжаться от ста тысяч до ста миллионов лет.

"Мы исследовали Землю множеством разных способов - с орбиты, с воздуха и с ее поверхности. Очень радует, что такие открытия все еще возможны", - говорит гляциолог НАСА Джо Макгрегор, обнаруживший кратер.

Ученые установили, что возраст льда в районе кратера составляет 79 тысяч лет. Это может означать, что кратер значительно старше соседнего: возраст кратера под ледником Гайавата оценивают в 12 тысяч лет. Это значит, что кратеры скорее всего образовались в результате ударов разных метеоритов, в разное время.

Кроме того ученые пока не могут с полной уверенностью сказать, что кратер образовался именно после удара метеорита. На это указывает его форма - Макгрегор считает, что формация, если она все же возникла не от удара метеорита, может быть только обрушившейся кальдерой вулкана.

"Но ближайшие вулканически активные регионы находятся в сотнях миль. Кроме того, вулкан должен быть причиной магнитной аномалии, а мы ее там не наблюдаем", - говорит он.

Если кратер все же окажется следом от метеорита, это будет 22-й по величине такой кратер на нашей планете. Крупнейший в мире кратер Вредефорт находится в 120 километрах от столицы ЮАР. Его диаметр - около 300 километров. Считается, что астероид, столкнувшийся с Землей и образовавший кратер Вредефорт, являлся одним из самых больших среди когда-либо соприкасавшихся с нашей планетой.