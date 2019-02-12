Эль Чапо признан судом США виновным по всем 10 обвинениям. Ему грозит пожизненное
Мексиканского наркобарона Хоакина "Коротышку" Гусмана, которого называют самым известным преступником современности, признали виновным по всем 10 обвинениям в его адрес.
Бруклинский федеральный суд на протяжении четырех месяцев рассматривал обвинения в адрес Гусмана, который в прошлом возглавлял мексиканский наркокартель "Синалоа".
По версии обвинения, Гусман несет ответственность за контрабанду 155 тонн кокаина в США в течение 25 лет, а также других наркотиков - в частности, метамфетамина и марихуаны.
61-летний Гусман оставался самым разыскиваемым преступником в США на протяжении более 20 лет и первым после Аль Капоне в 2013 году был назван чикагской Комиссией по уголовным преступлениям "врагом общества номер один".
Гусмана арестовали в январе 2016 года и накануне инаугурации Дональда Трампа экстрадировали в США. Процесс, за которым следила вся страна, длился 11 недель. Адвокаты Гусмана уверяли, что он не более чем "козел отпущения", а за наркоторговлей стоят другие люди, которые уйдут безнаказанными.
Кто он?
Гусман родился в 1957 году в семье фермеров. Его первый связанный с наркобизнесом опыт пришелся на время работы на полях марихуаны и опийного мака.
Своего рода практику он проходил у главаря картеля "Гвадалахара" Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, известного как Крестный отец. Гусман отвечал за контакты с колумбийскими наркодилерами.
Его карьера быстро пошла в гору, и в конце 1980-х годов он основал собственный картель "Синалоа", на который приходилась четверть всего наркотрафика в США через Мексику.
Эль Чапо регулярно сбегал из мексиканских тюрем. В 2001 году он сбежал из особо охраняемой тюрьмы, подкупив тюремных служащих и спрятавшись в корзине для грязного белья.
"Коротышка" был на свободе до 2014 года, когда его задержали в одном из отелей курорта Масатлан. Уже тогда Гусман был персонажем местных легенд. Говорили, что он прячется в Гватемале, Боливии, Аргентине и США.
В конце января 2014 года было обьявлено, что американский испаноязычный телеканал Univisuon купил права на съемку сериала "Наркобарон" о жизни Гусмана.
В тюрьме Гусман в очередной раз пробыл недолго. В 2015 году он сбежал из тюрьмы "Альтиплано" по подземному тоннелю длиной более километра, который был прорыт из душевого отделения. По делу об организации этого побега было арестовано шесть человек.
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На этот раз Гусман пробыл на воле всего полгода. В январе 2016-го его задержали в прибрежном городе Лос-Мочис в родном штате Синалоа на северо-западе Мексики и доставили обратно в "Альтиплано".
В январе 2017 года Гусмана экстрадировали в США. Он предстал перед судом Нью-Йорка и не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
В очереди на Эль Чапо
На процессе, который длился три месяца, выступили 56 свидетелей. 14 из них сами были преступниками, но потом начали сотрудничать со следствием в обмен на смягчение своей участи.
Судебный процесс над "врагом общества номер один" освещали все ведущие СМИ. Закрытых процессов в США практически не бывает, и часть судебного зала всегда отведена для публики, но чтобы попасть на Эль Чапо, требовалось занять очередь с раннего утра. Утечки информации о процессе изобиловали мрачными деталями.
Прокуратура рассекретила ряд документов, в которых свидетель обвинения, закодированный как CW1, показывает, что Эль Чапо насиловал несовершеннолетних девушек, иногда 13-летних, и называл их "витаминками", поскольку они, по его словам, "давали ему жизнь".
Алекс Сифуэнтес, в прошлом правая рука Эль Чапо, показал на следствии, что, когда он жил с Эль Чапо в 2007-2008 гг., они насиловали несовершеннолетних девушек, чьи фотографии им присылала сообщница подсудимого, известная как Мария-сводница. Они заказывали приглянувшихся им девушек и платили сводне за каждую по 5 тысяч долларов.
По словам Сифуэнтеса, он помогал Эль Чапо одурманивать жертв, подмешивая белый порошок им в бокалы. Сам он признался, что спал с 15-летними.
Сифуэнтес также заявил, что наркокартель "Синалоа" регулярно подкупал политиков. По его показаниям, президент Мексики Энрике Пенья Ньето получил от "Коротышки" выплату в сто миллионов долларов.
Эль Чапо признан виновным по десяти пунктам обвинения. Как не раз говорили комментаторы, вероятнее всего, его ждет пожизненное заключение. США обещали Мексике не казнить наркобарона.