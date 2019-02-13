Мэр французского города запретил собакам лаять

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В городке Фёкьер собаке теперь нужно хорошенько подумать, прежде чем залаять

Мэр городка Фёкьер на севере Франции запретил местным собакам громко лаять. Поскулить тихонько или тявкнуть разок можно, но только так, чтобы не раздражать соседей. Начиная с понедельника, хозяевам нарушителей нового правила грозит штраф в 68 евро.

Мэр Фёкьера Жан-Пьер Эстьен утверждает, что запрет необходим, так как некоторые собаки лают здесь практически круглые сутки и не дают соседям спокойно жить.

Защитники прав животных уже возмущены, но мэр подчеркивает, что ничего личного против собак не имеет и не собирается штрафовать их хозяев каждый раз, когда их питомец тявкнет или гавкнет.

Запрет был одобрен городским советом, решившим защитить право 1400 жителей Фёкьера на тишину и покой. Нарушители будут штрафоваться, если на них поступят жалобы от соседей.

А началось все с того, что жители городка подписали петицию, умоляя городские власти разобраться с одной из жительниц Фёкьера, в доме которой живут и постоянно лают несколько крупных собак.

Мэр рассказывает, что вместе с коллегами по горсовету они пытались поговорить с этой женщиной, но она даже слушать не стала.

"Но мы же не могли просто уйти и ничего не предпринять", - продолжает городской голова. Поэтому местные власти порешили запретить в городке громкое гавканье.

Защитники прав животных уже собираются подать на городские власти в суд, утверждая, что с таким же успехом можно было бы запретить звон церковных колоколов, и что вообще-то пасть собаки, кроме всего прочего, предназначена для лая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лай - одна из форм общения собак

Фёкьер - не первый населенный пункт во Франции, чьи власти ополчились на собачий лай.

В 2012 году городок Сент-Фуа-ля-Гранд ввел подобный запрет на шумное поведение собак из соображений охраны общественного спокойствия.

Можно не лаять?

Собачий лай часто раздражает соседей, но это - лишь способ общения и выражения эмоций, данный собакам природой.

Громкость и тон собачьего лая варьируются в зависимости от породы и других условий, но может достигать 100 децибел, что сравнимо с шумом станков на заводе.

Согласно Книге рекордов Гиннеса, рекордсмен в этом смысле - золотистый ретривер из Австралии по кличке Чарли, отобравший пальму первенства у немецкой овчарки из Лондона.

Громкость лая Чарли достигает 113,1 децибел. Это громче пневматического отбойного молотка.

Собаки лают по разным причинам: чтобы привлечь к себе внимание, предупредить об опасности или отпугнуть чужака. Кроме того, лай - это способ коммуникации с другими собаками, а также реакция на одиночество и изоляцию.

Существуют электронные ошейники, бьющие собаку слабым электрическим зарядом каждый раз, когда она начинает лаять, но защитники животных требуют запретить их применение, так как считают это жестокостью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Громкость и тон лая варьируются в зависимости от породы и настроения собаки

Подобные ошейники запрещены, например, в Швейцарии. Но в той же Швейцарии существует и множество других правил, касающихся собак, и в этом смысле страна впереди планеты всей.

Четвероногие друзья швейцарцев обязаны иметь свой собственный швейцарский собачий паспорт с фотографией и подробным описанием животного. Кроме того, им необходима прописка, которую дают местные власти.

Практически во всех кантонах собаки должны пройти курс тренировки на хорошее поведение.

Их нельзя выгуливать близ детских площадок и школ, а кроме того, в общественном транспорте в Швейцарии за псов нужно платить, хотя и в два раза меньше, чем за людей.