В Германии задержаны двое экс-сотрудников разведки Сирии. Их подозревают в массовых пытках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режим Башара Асада неоднократно обвиняли в убийствах и пытках политических противников (фото заключенного со следами пыток, август 2012 года)

В Германии арестованы двое бывших сотрудников сирийских разведывательных служб, подозреваемых в причастности к пыткам противников режима Асада.

Оба эти человека обратились с просьбой о предоставлении убежища в Германии, покинув Сирию за несколько лет до начала массового наплыва беженцев в 2015 году.

Один из них, Анвар Р., подозревается в совершении преступлений против человечности.

Он предположительно руководил тюрьмой Генерального директората разведки (GID) Сирии, где в период с апреля 2011-го по сентябрь 2012 года подверглись пыткам 2 тысячи заключенных.

Второй арестованный, Эйад А., подозревается в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям против человечности, совершенным в той же тюрьме.

Третий человек, проходящий по этому делу, который также был сотрудником сирийской разведки, был арестован во Франции во вторник.

Генеральный директорат разведки Сирии является наиболее влиятельной разведслужбой в стране. Эту организацию не раз обвиняли в жестоком подавлении мирных протестов против режима Асада, которые начались в марте 2011 года.

В чем обвиняются арестованные?

Прокуратура Германии объявила, что двое мужчин, арестованных полицией в Берлине и земле Рейнланд-Пфальц во вторник, были членами отделения GID в районе Дамаска.

По данным прокуратуры, 56-летний Анвар Р. был высокопоставленным офицером, который возглавлял следственный отдел филиала и командовал операциями в тюрьме, где задержанные подвергались "систематическим и жестоким пыткам".

42-летний Эйад А., как утверждается, работал в отделе Анвара Р.

Прокуратура считает, что летом 2011 года он провел месяц на пропускном пункте в окрестностях Дамаска, где ему было поручено задерживать членов оппозиции, дезертиров и других подозрительных лиц. Ежедневно в тюрьму, которой командовал Анвар Р., доставлялось по сотне задержанных.

Эйад А., как утверждается, участвовал в налетах на частные дома и в задержаниях участников протестов.

По данным прокуратуры, он пособничал убийству двух человек и пыткам 2 тысяч заключенных. Оба эти человека покинули Сирию в 2012 году, за три года до начала массовой миграции в Германию.

Есть ли другие подобные случаи?

В прошлом году прокуратура Германии выдала международный ордер на арест Джамиля Хассана, начальника управления разведки сирийских ВВС, обвиняемого в убийствах и пытках сотен людей в период с 2011 по 2013 годы.

Сирийское правительство отрицает наличие в стране политических заключенных, а также пытки и убийства в сирийских тюрьмах.

Однако эксперты ООН по правам человека в своем докладе в марте прошлого года заявили, что правительственные силы и связанные с ними ополченцы "произвольно или незаконно удерживают десятки тысяч сирийцев во временных центрах содержания под стражей".