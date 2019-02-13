ФСБ и налоговики пришли в агрохолдинги в 13 регионах России. Что они ищут?

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Сотрудники ФСБ совместно с ФНС проводят в среду обыски и выемку документов в крупных агрохолдингах в 13 регионах России. Налоговики говорят, что цель обысков - борьба со схемами, позволяющими незаконно получать возмещение уплаченных налогов на добавленную стоимость (НДС).

Об обысках в крупных российских агрохолдингах сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на источник. В ФНС Русской службе Би-би-си подтвердили факт проведения обысков при поддержке сотрудников ФСБ.

Что ищут?

Из ответа пресс-службы ФНС следует, что ведомство с 2017 года отслеживает и старается пресекать "схемы необоснованной налоговой оптимизации" в сфере сельского хозяйства. В том числе речь идет о получении незаконного возмещения НДС при экспорте зерновой продукции.

В итоге налоговики нашли пять "площадок" с недобросовестными поставщиками, деятельность которых приводит к недопоступлению налогов.

По итогам обысков, заявили в ФНС, они оценят "степень вовлеченности крупнейших заводов-переработчиков в незаконную схему минимизации налоговых обязательств и получению тем самым ими необоснованного конкурентного преимущества над остальными участниками рынка, которые ведут прозрачную закупочную деятельность".

Что именно не нравится ФНС?

Некоторые компании из сектора сельского хозяйства платят единый сельхозналог, который не предусматривает выплату НДС. Остальные этот налог платят. Но при экспорте товаров НДС им возвращают - и отдельные компании, чтобы получить возмещение налога или уйти от его уплаты, могут использовать схемы с посредниками.

В результате покупка и продажа зерна проводятся через ряд операций, в результате которых обязанность платить НДС переходит к небольшим трейдинговым компаниям, которые исчезают до уплаты налога. По оценке российских властей, бюджет из-за неуплаты налогов от зерновых сделок ежегодно терял 65 миллиардов рублей.

После того, как ФНС запустила "зерновой проект" с целью отследить незаконные налоговые схемы в компаниях сельскохозяйственного сектора, представители бизнеса в конце 2017 года подписали хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Всего подпись под документом поставили более трех с половиной тысяч организаций из 76 регионов России, занимающихся производством и экспортом зерна. Они брали на себя обязательства добросовестно платить налоги и использовать прозрачные схемы торговли без участия компаний, которые занимаются исключительно перепродажей.

Где и у кого проводят обыски?

Мероприятия проводятся в 13 регионах, подтвердили в ФНС, не уточнив, в каких именно. Интерфакс называет среди них Москву, Санкт-Петербург, Мордовию, а также Тамбовскую, Челябинскую, Свердловскую, Воронежскую, Московскую, Саратовскую, Пензенскую, Ленинградскую, Белгородскую и Липецкую области.

Некоторые из этих регионов также упоминают РБК и издание "Ura.ru".

В пресс-службе "Группы Черкизово" (Москва) подтвердили РБК, что в некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов, но назвали это "плановой проверкой в рамках деятельности хартии".

Холдинг "Русагро" подтвердил агентствам Интерфакс и ТАСС, что на одном из их предприятий также проходила проверка. "Да, пришли на одно из наших предприятий. Ничего странного мы в этом не видим", - цитирует ТАСС генерального директора компании Максима Басова.

Информацию о выемке документов подтвердили агентству РИА Новости и на "Магнитогорской птицефабрике". "Что именно ищут, изымают, не знаем. Закончились или нет их действия, мы также не знаем", - сказали там.

Некоторые компании, например, ГК "Здоровая ферма", опровергли появлявшуюся в СМИ информацию о том, что у них проводятся обыски. "Никаких проверок со стороны органов ФСБ на площадках группы компаний "Здоровая Ферма" не происходит. Компания работает в текущем операционном режиме", - сказали агентству ТАСС в пресс-службе.