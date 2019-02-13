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Российское министерство юстиции признало движение "За права человека" Льва Пономарева иностранным агентом. Сам правозащитник предположил, что проблемы движения связаны с его поддержкой фигурантов дел "Сети" и "Нового величия".

Как пояснили агентству ТАСС в пресс-службе минюста, в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента, движение Пономарева внесли еще 12 февраля. Признаки иностранного агентства у движения обнаружили в ходе внеплановой проверки, которую минюст провел в конце декабря прошлого года, добавили в ведомстве.

В 2014 году движение "За права человека" уже признавали иностранным агентом, но спустя год оно было исключено из соответствующего реестра. Минюст тогда провел внеплановую проверку документов, по результатам которой пришел к выводу, что движение перестало выполнять функции иноагента.

В начале декабря 2018 года Тверской суд Москвы арестовал 77-летнего правозащитника на 25 суток, признав его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции). Позже Мосгорсуд сократил срок административного ареста до 16 суток.

Поводом для заключения Пономарева под стражу стал пост в Фейсбуке с призывом принять участие в акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов дел "Сети" и "Нового величия", которая прошла в Москве 28 октября и которая не была согласована с московскими властями.

В конце декабря Пономарев рассказал в эфире "Эха Москвы", что движение "За права человека" впервые за девять лет не получило президентский грант. "Ситуация такая, что надо прекращать. Но я, конечно, сейчас ищу какие-то поддержки, кто-то мне что-то обещал. Нерегулярные деньги", - ответил правозащитник на вопрос ведущих о том, прекратит ли движение свою работу.

О том, с чем связаны проблемы движения "За права человека", и какие именно признаки иностранного агента усмотрел в нем минюст, Лев Пономарев рассказал Би-би-си.

Би-би-си: Можете ли вы назвать решение минюста ожидаемым?

Л.П.: В каком-то смысле да. С другой стороны, четыре года назад я перестал быть иностранным агентом и вроде как-то существовал более-менее стабильно. Получал деньги президентские. Меня никто не напрягал, я десять лет делал то, что хотел. Видимо, сейчас либо я перешел черту, либо наверху вокруг президента есть напряжение, желание всех правозащитников прибрать к ногтю. Потому что мы довольно заметная общественная сила в стране, я подозреваю.

Би-би-си: Вы сказали, что возможно перешли черту. Что вы имеете в виду?

Л.П.: Я перешел черту, скорее всего, в борьбе за то, чтобы прекратить дела "Сети" и "Нового величия". Я действительно, может быть, больше других правозащитников говорю об этих делах. Меня за это и посадили (в декабре - Би-би-си), я сидел.

Би-би-си: Вы продолжите поддерживать фигурантов этих дел?

Л.П.: Конечно.

Би-би-си: Что будет с движением дальше? Продолжит ли оно работу?

Л.П.: Конечно, будем продолжать работать. Я не знаю, что они дальше будут делать с нами. Но много же в России правозащитных организаций, которые являются иноагентами. Из крупных и известных - почти все.

Би-би-си: В конце декабря, когда стало известно, что движение не получило президентский грант, вы говорили, что оно может прекратить деятельность.

Л.П.: Ну может, да, но я ищу деньги. Как видите, январь мы пережили. Я нашел деньги, чтобы выдать зарплаты за январь. Надеюсь, что в феврале я тоже устою. Я ищу деньги, мне какие-то спонсоры дают. Я накопил в прошлом году какое-то финансирование.