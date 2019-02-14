Российские биржевые индексы упали после анонса новых "санкций из ада"

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Торги на Московской бирже открылась падением индексов на новостях о том, что американские сенаторы внесли новый законопроект о расширении санкций против России. Это более жесткая версия документа, представленного летом, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

Индекс Мосбиржи на открытии в четверг снизился на 1,3%, индекс РТС - на 2,2%. Затем биржа немного отыграла падение - по состоянию на 10:22 индекс Мосбиржи снижается на 0,64%, индекс РТС - на 1,53%.

Рубль на открытии торгов немного укрепился по отношению к доллару - на 9,25 копеек. Накануне вечером, когда стало известно, что сенаторы США предложили новый законопроект антироссийских санкций, рубль резко подешевел - за несколько минут потерял около 70 копеек и курс доллара превысил отметку в 66,50 рублей.

Тот факт, что рубль резко ослаб за короткое время, говорит о том, что санкционная история послужила основной причиной вчерашнего снижения рубля, говорится в аналитической записке Промсвязьбанка. Однако влияние общего отношения инвесторов ко всей группе валют развивающихся рынков не стоит сбрасывать со счетов, отмечают аналитики.

"Санкции из ада-2"

13 февраля сенаторы Линдси Грэм, Кори Гарднер (республиканцы), Роберт Менендес, Бен Кардин и Джинн Шейхин (демократы) представили новый законопроект об ужесточении антироссийских санкций.

Это те самые "санкции из ада" (bill from hell), которые были обнародованы в августе прошлого года, но в еще более жестком варианте.

Новый законопроект о санкциях предлагается как "ответ на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенаторы Грэм (слева) и Менендес предприняли новую попытку применить "санкции из ада"

Предыдущая версия законопроекта так и осталась без движения. Сначала рассмотрению помешали промежуточные выборы в США в ноябре прошлого года. В январе начал работу новый состав конгресса США, но и он так и не приступил к рассмотрению.

Как заявил сенатор Грэм, новые санкции - самые жесткие из всех предлагавшихся до сих пор.

Помимо запрета на операции с российским госдолгом и санкций в отношении российских госбанков, новый документ предполагает запрет на инвестиции в российские энергетические проекты за рубежом.

Если законопроект примут, под ударом могут оказаться проекты газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В новом документе санкционные меры делятся на два блока - "Санкции в ответ на вмешательство Кремля в деятельность демократических институтов за рубежом" и "Санкции в ответ на агрессию Кремля на Украине".

К первому блоку относятся:

санкции против российских банков, "поддерживающих попытки России подорвать демократические институты в других странах";

санкции в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами России;

санкции в отношении российской киберотрасли;

санкции против российского государственного долга;

санкции против политических деятелей, олигархов, членов семей и других лиц, "которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности в интересах Владимира Путина"

Ко второму блоку относятся: