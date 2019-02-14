Павел Мамаев провел футбольный матч в СИЗО. Фото

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

В московском СИЗО "Бутырка" прошел футбольный матч с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Профессиональный футболист находится под арестом с октября прошлого года по обвинению в хулиганстве.

В игре приняли участие 12 арестантов, которые, как уточняет агентство Интефакс, находятся в статусах подозреваемых и обвиняемых.

Мамаев отыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов - три в первом тайме и четыре во втором. Первый в истории российских СИЗО футбольный матч завершился со счетом 8:7. Таким образом, Мамаев забил почти половину всех голов в этом матче.

"Огромное спасибо, что идею поддержал Павел Мамаев, потому что, конечно, это фигура, это футболист, от него много зависело", - заявил журналистам замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин, помещенный в СИЗО по тому же делу, в матче не участвовал. Он также не смог посмотреть игру связи с требованиями режима учреждения, но он болел за своего товарища, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

По версии следствия, утром 8 октября 2018 года, отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев участвовали в двух драках. Потерпевшие обратились в полицию. Футболисты извинились и предложили компенсировать ущерб, но суд тем не менее арестовал их на время следствия.

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