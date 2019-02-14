Черный снег в Кузбассе: сурово, депрессивно, а кому-то красиво

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Прокуратура Кемеровской области начала проверку после появления информации о черном снеге, выпавшем на улицах трех городов региона. Местные жители и СМИ делятся фотографиями необычных осадков в соцсетях.

Сообщения о черном снеге приходят из Прокопьевска, Киселевска и Ленинска-Кузнецкого.

По информации региональных СМИ, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на двух местных обогатительных фабриках.

Генеральный директор фабрики "Прокопьевская" Анатолий Волков сообщил телеканалу "Вести-Кузбасс", что на предприятии вышли из строя специальные шторки, которые защищали улицы от грязи.

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов в четверг заявил журналистам, что "свою лепту в это удовольствие" вносят угольные котельные, выхлопы автотранспорта и работающие предприятия.

Панов рассказал, что власти планируют бороться с черным снегом с помощью противопыльных пушек, заградительных барьеров и других методов.

Пользователи соцсетей тем временем жалуются на депрессивные виды из окна и критикуют местные угольные предприятия. Впрочем, некоторые находят в этом и определенную красоту.