Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2015 году северный базовый лагерь Эвереста посетили около 40 тысяч человек

Китай закрыл на неопределенный срок доступ туристов к северному базовому лагерю Эвереста. При этом альпинисты, у которых есть разрешение на восхождение, по-прежнему могут находиться в базовом лагере, расположенном на территории Тибета на высоте 5150 метров над уровнем моря.

Власти Китая решились на этот шаг из-за того, что близ лагеря скопилось огромное количество мусора, и его необходимо собрать и вывезти.

Согласно решению властей, туристы смогут подниматься только до монастыря Ронгбук, который расположен чуть ниже базового лагеря, на высоте 4980 метров.

Большая часть туристов, желающих увидеть Эверест, приезжают в южный базовый лагерь, который находится на территории Непала. Однако за последние годы число туристов, желающих посмотреть на Эверест с северной стороны, значительно увеличилось и продолжает расти.

В северный базовый лагерь, находящийся на территории Китая, можно доехать на машине, тогда как до южного базового лагеря, расположенного в Непале, нужно добираться пешком, и путь до него может занять около двух недель.

Проблема скопления мусора на Эвересте и в его окрестностях существует уже много лет, ситуация продолжает усугубляться с ростом числа туристов и восходителей.

С 2014 года постановлением министерства туризма и гражданской авиации Непала было принято решение о том, что каждый альпинист, поднимающийся на Эверест, по возвращении должен унести со склона горы весь свой мусор.

По данным Китайской ассоциации альпинизма, в 2015 году северный базовый лагерь посетило около 40 тысяч человек. Абсолютный рекорд был побит в сезон 2016-2017 гг. с непальской стороны: южный базовый лагерь тогда посетили 45 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туристы по-прежнему смогут посетить монастырь Ронгбук, который находится всего на 170 метров ниже северного базового лагеря Эвереста

Как поясняет китайское информационное агентство Синьхуа, туристам будет запрещено подниматься только выше монастыря Ронгбук, который находится всего на 170 метров ниже, чем базовый лагерь.

Альпинисты и лица, у которых есть разрешение на восхождение на вершину Эвереста, как и раньше, смогут находиться в базовом лагере и лагерях, расположенных выше.

Агентство Синьхуа поясняет, что сообщения в социальных сетях о том, что базовый лагерь закрыт для туристов навсегда, не соответствует действительности. При этом власти Китая не уточняют, когда лагерь будет вновь открыт для туристов.

В январе власти Китая сообщили, что ограничат число выдаваемых разрешений на восхождение на Эверест до 300 в год.

В 2018 году на вершину Эвереста поднялось более 800 восходителей: 563 человека совершили восхождение со стороны Непала, еще 240 - со стороны Китая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мусором завален не только базовый лагерь, но и седло Эвереста. На уборку выше 8000 м способны только самоотверженные шерпы

Заявление властей о том, что базовый лагерь будет закрыт для туристов, было опубликовано на сайте администрации Тибетского автономного района в декабре прошлого года.

В заявлении говорится, что прошлой весной с Эвереста было вывезено почти девять тонн мусора: 5,2 тонны бытовых отходов, 2,3 тонны человеческих фекалий, а также одна тонна альпинистского снаряжения - выброшенного или потерянного восходителями.

В этом году власти планируют доставить вниз тела альпинистов, погибших на высоте выше 8000 метров над уровнем моря в так называемой зоне смерти, где концентрация кислорода в воздухе недостаточна для поддержания жизни человека.

Из-за условий, в которых приходится работать восходителям и альпинистам на такой высоте - разреженный воздух, сильные ветра и очень низкая температура - спустить тела погибших вниз силами альпинистов представляется невозможным.

Поэтому тела погибших могут оставаться в зоне смерти несколько, а то и десятки лет.