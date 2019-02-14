Певца Райана Адамса обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Райан Адамс стал знаменитым в начале 2000-х годов

Несколько женщин обвинили американского кантри-певца Райана Адамса в том, что тот предлагал им помощь в продвижении их музыкальной карьеры в обмен на секс.

Среди семи женщин, которые отозвались об Адамсе как о манипуляторе, - бывшая жена и певица Мэнди Мур.

Обвинения прозвучали на страницах New York Times, сам певец назвал статью "неточной", но сказал про себя, что не идеален, и принес извинения всем, кого он мог обидеть.

Одна из женщин сообщила, что певец отправлял ей откровенные смс-ки, когда ей еще не исполнилось 18.

"Я не святой и, конечно, совершил множество ошибок. Всем, кого я так или иначе обидел, даже непреднамеренно, я приношу глубочайшие извинения", - написал в "Твиттере" Адамс.

Все обвинения 44-летний певец отвергает.

"Созданная статьей картина не соответствует действительности и оскорбительна. Некоторые детали представлены в неверном свете, некоторые просто ложь. Я никогда бы сознательно не вступил в неприемлемую связь с несовершеннолетними. Точка", - написал певец.

Адамс - последний в списке знаменитостей, которых за последние полтора года обвинили в недостойном поведении и сексуальных домогательствах на волне движения #MeToo, вышедшего далеко за пределы Голливуда.

Музыкальная карьера Адамса началась с группы Whiskeytown, а в 2000 году вышел его дебютный сольный альбом Heartbreaker.

По словам бывшей жены певца Мэнди Мур, он пытался контролировать людей с помощью музыки. Адамс, как рассказывает Мур, пока они были в браке, постоянно преуменьшал ее таланты.

"Он постоянно говорил, что я не настоящий музыкант, так как не играю ни на одном инструменте", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мур говорит, что ее музыкальная карьера застопорилась из-за поведения Адамса

Мур и Адамс были женаты с 2009 по 2016 год.

Другая певица Фиби Бриджерс тоже пожаловалась New York Times на Адамса, назвав его контролирующим человеком и манипулятором.

По ее словам, Адамс связался с ней, когда ей было 20 лет, и предложил ей выпустить ее песни под его лейблом. Вскоре они начали встречаться, и, как рассказывает Бриджерс, Адамс все время требовал от нее рассказать, где она находится, угрожал покончить с собой, если она не ответит на его сообщения.

А когда она разорвала с ним отношения, Адамс, по ее словам, стал уклоняться от вопросов о том, когда именно он собирается выпустить записанные вместе песни.

Адамс через своего адвоката отверг обвинения Бриджерс, сказав, что их отношения были кратковременными и были основаны на обоюдном согласии.

Другая женщина, которую NYT называет Авой, говорит, что ее отношения с Адамсом начались в 2013 году, когда она была еще несовершеннолетней.

Они ни разу не встретились в реальной жизни, но она показала New York Times 3217 текстовых посланий между ней и Адамсом, которые со временем приобретали все более сексуальный характер. Адамс начал с ней переписываться, когда ей было 15 лет. Отношения в виртуальном пространстве прекратились, когда ей исполнилось 16.

В одном из своих сообщений Аве он написал: "У меня будут серьезные проблемы, если кто-либо узнает, о чем мы разговариваем".

Газета пишет, что Адамс, которому тогда было уже 40 лет, постоянно беспокоился о возрасте Авы и просил ее убедить его, что она старше 18.

Как сказал адвокат Адамса, певец не помнит о какой-либо онлайн-переписке с людьми, не связанными с музыкальным бизнесом, а также, если эта девушка и была подростком, то Адамс об этом не знал.

"Обычное поведение"

На статью в New York Times откликнулись десятки женщин, сказав, что у них у всех есть подобная история в жизни.

"Музыкантов-женщин этим не удивишь", - написала в "Твиттере кантри-певица Кэролайн Роуз.

"Найдите мне хоть одну женщину в музыкальном бизнесе, которая ни разу не сталкивалась с каким-то мужиком, который не пытался сделать то же самое, что и Райан Адамс, говоря о том, что он поможет, но при этом на определенных условиях интимного характера", - пишет в "Твиттере" журналистка Джессика Хоппер.

"Если постоянно приходится задаваться вопросом, интересуется ли потенциальный коллега вашей музыкой или вами самими, то на музыку время не останется", - пишет в "Твиттере" Тамара Линдеман из канадской группы The Weather Station.