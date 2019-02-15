Пресса Британии: почему роста цен на нефть в ближайшее время не будет

В обзоре британской прессы:

Что в ближайшее время произойдет с ценой на нефть?

На этот ответ пытается ответить обозреватель Financial Times Дэвид Шеппард.

Инвестиционный банк Goldman Sachs считает, что за решением нефтяного картеля ОПЕК по сокращению добычи нефти стоит Саудовская Аравия. Главная цель этого шага - повлиять на стоимость "черного золота".

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Фалих на этой неделе заявил, что нефтедобыча королевства к марту сократится примерно до 9,8 млн баррелей в день. Это на 1 млн баррелей меньше, чем страна добывала в ноябре, когда было подписано соглашение с Россией и ОПЕК о сокращении добычи. Также впервые с 2011 года королевство сократит экспорт за месяц до минимального уровня.

Аналитики Goldman Sachs считают, что цена на нефть повысится в следующем квартале, и дело не только в экспортной политике Эр-Рияда. Но нужно ли инвесторам, поддавшись их заверениям, играть на повышение "черного золота"? Никто не осудит вас, если вы увидите шанс легко заработать на мнении, которого придерживаются столь крупные игроки на рынке, пишет автор.

Но давайте не будем спешить. Стоимость нефти за последний месяц стойко реагировала на достаточно большое количество негативных новостей: от санкций в отношении Венесуэлы до вероятных действий Вашингтона, направленных на еще большее сокращение экспорта иранской нефти.

В ответ цена на нефть лишь чуть-чуть колебалась в узком диапазоне на уровне 60 долларов за баррель. Прошлогодняя стоимость в 86 долларов сейчас кажется уже чем-то слишком далеким, отмечает обозреватель.

Почему это происходит? Если коротко, то не все покупаются на плохие новости. Но главной причиной остается сланцевая нефть в США. В конце прошлого года из-за увеличения ее добычи рост ее стоимости сменился падением. Трейдерам есть чего опасаться. Американское управление энергетической информации на этой неделе повысило свой прогноз средней ежедневной добычи нефти в 2019 году до 12,4 млн баррелей, что на 1,45 млн баррелей больше, чем в прошлом году, пишет автор FT.

Это также на 350 тыс. баррелей больше, чем прогнозировалось три месяца назад. И это несмотря на звучавшие ранее предупреждения о сокращении добычи сланцевой нефти. Год назад эта американская организация полагала, что в 2019 году рост добычи составит лишь 590 тыс. баррелей в день.

Сам Goldman Sachs признает, что американская нефть будет продаваться в больших объемах на международных рынках, и аналитики банка осторожно отзываются о грядущем росте ее стоимости. Для второго квартала они предрекают цену в 67,50 долларов за баррель.

Если Саудовской Аравии удастся подстегнуть стоимость нефти, то успех может оказаться недолгим, если принять во внимание перспективы еще более успешного развития добычи сланцевой нефти в обозримом будущем.

Был ли в Болгарии тоже использован "Новичок"?

Британские следователи пытаются выяснить, не связано ли предположительное отравление местного торговца оружием с попыткой отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, рассказывает корреспондент Guardian Шон Уокер.

"Здесь работает британская команда, - сообщил Guardian премьер-министр страны Бойко Борисов. - Совместно с болгарскими силовыми структурами они проводят расследование".

В апреле 2015 года оружейный бизнесмен Эмилиан Гебрев впал в кому. Также в кому впали его сын и один из руководителей его компании. Все трое в итоге выжили, но их дело осталось нераскрытым.

В октябре прошлого года, поговорив с приятелем о деле Скрипалей, Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с результатами лабораторного теста 2015 года, показывавшими, как он считал, что его могли отравить нервно-паралитическим веществом, напоминающим "Новичок", который, как считают британские власти, был использован при попытке отравления Скрипалей, пишет автор.

"Как только мы услышали слово "Новичок", мы немедленно связались с британскими партнерами", - цитирует газета слова премьера Борисова.

На прошлой неделе сайт журналистских расследований Bellingcat сообщил, что обнаружил информацию о поездках предполагаемого агента ГРУ, использовавшего имя "Сергей Федотов". Согласно этой информации, Федотов был в Болгарии в то время, когда был, предположительно, отравлен Гебрев, и он был в Британии, когда пытались отравить Скрипалей. В обоих случаях он не стал покидать эти страны по заранее купленным билетам, сделав это другими способами, пишет Уокер.

Болгарские власти подтвердили, что в 2015 году "Федотов" трижды приезжал в страну, включая период, когда был отравлен Гебрев. По словам премьер-министра Борисова, вся имеющаяся у Болгарии информация о его передвижениях и контактах была передана британским правоохранительным органам, отмечает автор.

В понедельник Борисов встретился с британским послом в Болагрии Эммой Хопкинс и объявил о начале совместного расследования. "Мы работаем в совместной команде и намерены раскрыть все факты этого дела", - цитирует Хопкинс издание.

Она не упомянула прибытие в Болгарию британской команды, а посольство попросило со всеми вопросами обращаться в лондонскую полицию, которая отказалась от комментариев. Борисов отказался сообщать, есть ли в британской команде полицейские или сотрудники служб безопасности. "Назовем их командой по расследованию", - приводит его слова Guardian.

Однако Эмилиан Гебрев сказал: "Какая британская команда? Я впервые слышу об этом от вас. Никто со мной не связывался". Он уверен, что его отравили, но не понимает, почему он мог бы стать целью российской разведки. Лаборатория, которая за плату провела анализ, выявила, что он мог быть отравлен органофосфатом. Однако непонятно, использовались ли для этого пестициды или боевое отравляющее вещество, отмечает Уокер.

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров предположил, что причиной недомогания Гебрева мог быть испорченный салат. Однако после состоявшихся в среду парламентских слушаний он, как пишет газета, сказал: "Мы ни в коем случае не утверждаем, что это было пищевое отравление. Мы расследуем попытку убийства".

В Британии нашли пещеру с сотнями знаков-оберегов от злых духов

В пещерах Кресвел-Крэгс, находящихся на границе английских графств Ноттингемшир и Дербишир, были найдены сотни знаков-оберегов, которые должны были останавливать злых духов, поднимающихся из потустороннего мира, пишет i.

Знаки нанесены на стены и пол пещер. Эксперты полагают, что это самое их крупное скопление в одном месте в масштабах всей Британии. Ранее ученые считали, что это граффити, которые были нанесены до того, как пещеры закрыли для посетителей.

Чародейские (апотропеические) знаки чаще всего можно найти на исторических зданиях и старинных церквях. Они наносились у порогов, на дверные косяки и камины, чтобы не пустить злых духов.

По словам экспертов, количество и вариации найденных в пещерах знаков беспрецедентны. Среди знаков встречается сочетание VV, что, вероятно, является отсылкой к Деве Марии (Mary, Virgin of Virgins), а также PM - мир Марии (Pace Maria). Другие знаки, в том числе диагональные линии, квадраты и лабиринты, как считают ученые, должны были улавливать и удерживать злых духов, пишет издание.

Судя по всему, знаки появлялись на протяжении некоторого времени, отражая стремление живших тогда людей усиливать защиту от духов из потустороннего мира. Поводом могли стать болезни, смерти или неурожай, отмечает газета. До нынешнего момента считалось, что наибольшее число подобных знаков-оберегов в Британии (57) было в одной из пещер графства Сомерсет. В пещерах Кресвел-Крэгс их гораздо больше. Лишь в одной из пещер их начитывается несколько сотен, пишет газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com