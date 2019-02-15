Разработчику "Новичка" в Анапе устроили анонимную травлю

Image caption Углев во время интервью Би-би-си

Ученый Владимир Углев, известный как один из разработчиков группы нервно-паралитических веществ "Новичок", сообщил, что к нему домой пришли с проверкой сотрудники полиции. По словам химика, это произошло после того, как неизвестные начали расклеивать в городе листовки с его фотографией и обвинениями в педофилии.

После отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Углев дал несколько интервью российским и западным СМИ, рассказав об особенностях действия разработанного при его участии отравляющего вещества.

Углев, проживающий в Анапе, сообщил Би-би-си, что в четверг, 14 февраля, обнаружил несколько листовок клеветнического содержания. "Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще", - рассказал он.

На листовках (копия есть в распоряжении Би-би-си) напечатана фотография Углева, его имя, фамилия и отчество, дата рождения и точный адрес. Эта информация сопровождается сообщением, что "дядя Вова" якобы "знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки", а потом "пишет им в "вКонтакте", просит присылать откровенные фото". Объявление призывает "знать педофила в лицо".

Правообладатель иллюстрации Vladimir Uglev Image caption Фрагмент распространяемой неизвестными листовки

Как рассказал Углев, в тот же день, когда начали появляться листовки, к нему домой пришли трое сотрудников полиции, один из которых был из "отдела секспреступлений против малолетних" (вероятно, имеется в виду подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). - Би-би-си). Со слов Углева, свой визит они объяснили обращениями граждан.

По словам Углева, полицейские осмотрели его ноутбук и планшет "на предмет наличия фото с малолетками" и сделали фотографии его квартиры. Понятые в проверке не участвовали, отметил химик.

Углев также сообщил, что в пятницу, 15 февраля, он побывал в отделении полиции, где у него взяли отпечатки пальцев и задавали вопросы общего характера.

В Следственном комитете Би-би-си сообщили, что материалов, связанных с Углевым, в ведомство не поступало.

В отделе МВД по Анапе не стали отрицать факт проверки у Углева, но отказались сообщить детали и предложили обращаться в управление МВД по Краснодарскому краю.

"Заявлений и сообщений по вашему вопросу не поступало", - заявили в краевом главке.

Углев был научным сотрудником Вольского филиала ГОСНИИОХТ - института, в котором проводилась разработка новых отравляющих веществ. В их число входили и вещества группы "Новичок", которыми в марте 2018 года были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Углев ушел из НИИ в 1994 году. После отравления в Солсбери он дал несколько интервью, в которых рассказал, как и где разрабатывался "Новичок", как он действует, и кому могла быть известна его формула.

В апреле Углев сообщал, что недалеко от дома его сбила машина. Химик отмечал, что за рулем автомобиля находился 70-летний житель того же поселка, который объяснил наезд тем, что задумался.