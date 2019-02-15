Руководство Первого канала приняло решение отстранить от участия в своих программах Илью Бера и Александра Друзя на неопределенный срок. Исход игры "Кто хочет стать миллионером?" с участием Друзя аннулирован.

Ранее на этой неделе главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Бер обвинил "знатока" телеигры "Что? Где? Когда?" Друзя в попытке подкупа перед эфиром. Друзь в ответ заявил, что на нечестную игру его якобы пытался спровоцировать сам Бер.

В пятницу пресс-служба Первого канала, на котором выходят обе телепередачи, выпустила заявление, в котором назвала поведение Бера и Друзя неэтичным и недопустимым.

"Репутационный вред нанесен также телеигре "Что? Где? Когда?" и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", - говорится в сообщении.

Одна из создателей интеллектуальной игры и гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталья Стеценко также раскритиковала поведение обоих участников конфликта.

"Кто бы ни оказался прав в этом конфликте, а оба его участника утверждают противоположное, они не должны были сводить личные счеты в федеральном эфире. Надеюсь, что в конечном итоге конфликт так или иначе будет исчерпан", - заявила она.

Media playback is unsupported on your device Что, где и когда предлагали друг другу Друзь и Бер

Гендиректор телекомпании "Красный Квадрат" (производителя "Кто хочет стать миллионером") Илья Кривицкий сообщил, что исход игры с участием Друзя аннулирован, а выигрыш выплачен не будет.

"Илья Бер был не вправе устраивать "следственные эксперименты" - какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался - в федеральном телеэфире. Никто из съемочной группы не имеет права обсуждать с участниками вопросы и ответы, таковы правила, которые ни разу не нарушались", - приводит заявление Кривицкого Первый канал.

"Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей, которые смотрели тот выпуск "Миллионера". Мы очень ценим профессиональные качества Ильи Бера, однако считаем правильным отстранить его от работы в программе на неопределенный срок", - говорится в заявлении.

Илья Бер признал решение Первого канала справедливым, но при этом отметил, что от своих слов не отказывается.

"Я удовлетворен решением Первого канала и "Красного Квадрата". Считаю его с точки зрения производителя телевизионного продукта и канала вещателя правильным", - написал Бер в своем "Фейсбуке".

По словам менеджера Друзя Александры Григоренко, решение вещателя хоть и справедливое, но огорчительное для всех.

"Во-первых - для телезрителей, во-вторых, для самого Первого канала. Вне всех этих позиций стоит сам Друзь, который, безусловно, будет этим огорчен, потому что "Что? Где? Когда?" - это его жизнь, это очень важная часть жизни", - заявила Григоренко Интерфаксу.

Как развивался скандал

Скандал начался с публикации Ильи Бера в ЖЖ 12 февраля, в которой он рассказал, что в ноябре прошлого года накануне съемок программы Друзь якобы предложил поделиться с ним выигрышем в 3 млн рублей в обмен на ответы к вопросам.

В подтверждение своих слов Бер опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров с Друзем, в ходе которых он зачитывал ему ответы на вопросы. Во время самой игры Бер заменил часть вопросов, и в итоге Друзь и его напарник Виктор Сиднев не смогли правильно ответить на последний вопрос стоимостью 3 млн рублей.

Позднее Друзь подтвердил подлинность аудиозаписей, однако заявил, что все было с точностью до наоборот: именно Бер предложил ему сделку, а он лишь решил подыграть ему, чтобы проверить, как далеко тот может зайти.

Виктор Сиднев рассказал РБК, что перед съемками передачи встретился с Друзем в ресторане, и тот сообщил ему о звонке Бера.

По версии Сиднева, Друзь знал ответ на решающий вопрос, однако дал ему ответить неправильно. Целью Бера, по мнению Сиднева, была дискредитация "знатока".

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст предположил, что между Ильей Бером и Александром Друзем существует личный конфликт, учитывая, что оба активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?"