Школьник, устроивший стрельбу в подмосковной Ивантеевке, получил семь лет

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Ивантеевский суд Московской области приговорил школьника, устроившего стрельбу из пневматического оружия в местной школе, к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии. Его признали виновным в покушении на убийство.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого 2 млн рублей в пользу потерпевших.

Прокурор просил приговорить подростка к девяти с половиной годам лишения свободы. Сторона защиты в свою очередь оспаривала "правильность вменения покушения на убийство", сказал РИА Новости адвокат подсудимого Виктор Запрудский.

Инцидент в школе №1 в подмосковной Ивантеевке произошел 5 сентября 2017 года. Девятиклассник устроил стрельбу из пневматического оружия и напал с топором на учительницу. Он достал оружие, войдя в класс, после чего выстрелил из него в сторону учительницы, а затем ударил ее по голове.

После этого школьник начал взрывать самодельные петарды, спровоцировав панику. Трое находящихся в классе учеников выпрыгнули из окна второго этажа.

В результате нападения пострадали учительница и трое детей. Все они поступили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

После инцидента школьника задержали. Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Во время заседания по избранию для него меры пресечения подросток признал свою вину и раскаялся.

"Он сожалеет о случившемся и просит прощения у потерпевших. Он сам не может это передать, так как находится в изоляторе", - рассказал журналистам Запрудский.

При обыске дома у нападавшего были изъяты фрагменты пиротехнических изделий, бита с гвоздями, патроны для травматического оружия, а также другие его детали.