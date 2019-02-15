Трудности перевода. Почему основателя Baring Vostok пока не стали арестовывать

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption В пятницу суд не вынес решение об аресте основателя Baring Vostok Майкла Калви

Басманный суд Москвы удовлетворил просьбу следствия об аресте для пяти фигурантов дела фонда Baring Vostok. Основателя фонда, американца Майкла Калви, арестовывать пока не стали - ему продлили срок задержания до 18 февраля. Однако ходатайство о его аресте повторно рассмотрят уже в субботу, 16 февраля.

Следствие изначально просило арестовать Калви до 13 апреля, как и остальных. Но на рассмотрении ходатайства об аресте выяснилось, что следствие не перевело значительный объем документов с английского на русский.

Судья Артур Карпов во время заседания о мере пресечения для Калви несколько раз на повышенных тонах общался со следователем. Он предъявлял ему претензии за то, что часть бумаг на судебное заседание следователь принес без перевода на русский. Следователь оправдывался: оперативные действия были до поздней ночи, и поэтому он не успел сделать перевод.

О продлении сроков рассмотрения дела попросили адвокаты Калви. Они заявили, что успели подготовить значительную часть доказательств в его защиту, но далеко не все. Проходящих по этому же делу еще пятерых сотрудников Baring Vostok арестовали почти на два месяца - до 13 апреля.

Как принимались решения об аресте

Первое решение об аресте было вынесено в отношении гендиректора НАО "ПКБ" Максима Владимирова. Затем суд отправил под арест француза Филиппа Дельпаля (партнера Baring Vostok) и советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексея Кордичева.

Адвокат Кордичева на заседании заявил, что его клиент дал показания на всех фигурантов дела. Сам он подтвердил слова адвоката и заявил о намерении сотрудничать со следствием. Несмотря на это, судья удовлетворила ходатайство следствия о заключении банкира под стражу, хотя Кордичев и его защитник возражали против ареста.

Четвертым арестованным фигурантом дела стал партнер Baring Vostok Ваган Абгарян. Как и в случае с остальными задержанными, следствие аргументировало необходимость ареста тем, что он может скрыться или надавить на свидетелей.

После этого был арестован директор по инвестициям в независимой фирме частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин. Адвокат просил поместить его под домашний арест, или отпустить под залог в размере 5 миллионов. Сам Зюзин заявил, что считает уголовное дело следствием акционерного конфликта в банке "Восточный".

Проблемы с переводом

Последним рассматривался вопрос о мере пресечения для Майкла Калви. На рассмотрение ходатайства по его аресту пришли представители американского консульства. Один из них сообщил Би-би-си, что присутствует исключительно в качестве наблюдателя. На вопрос о том, готова ли американская сторона вмешаться в дело, он не ответил.

Следователь в ходе заседания сообщил, что накануне прошел обыск по адресу московской регистрации Калви - на улице Лесной, 9 (по этому адресу расположен бизнес-центр, в котором находится офис Baring Vostok Capital Partners).

"Отмечу, что инкриминируемые мистеру Калви действия не относятся к сфере предпринимательской деятельности. Действия от имени банка и иных юридических лиц, также подконтрольных через цепочку оффшорных компаний мистеру Калви, преследовали цель преступного обогащения", - сказал следователь (цитата по Интерфаксу).

У самого основателя Baring Vostok в первые минуты слушаний возникли проблемы с переводом. Переводчик не могла толком перевести его слова на русский, а также задать вопросы на английском.

В итоге Калви пришлось выражать свою позицию на смеси английского и русского, на котором он говорил с сильным акцентом. Частично задачу перевода взял на себя адвокат.

Суть конфликта

По версии следствия, банк "Восточный" выдал кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году, а в 2017 году банк оформил отступное. Именно это и стало поводом для возбуждения дела.

Вместо денег Калви, по версии следствия, убедил акционера банка "Восточный" в счет долга в размере 2,5 млрд рублей принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group, которая подконтрольна Калви. Обвинение считает, что их реальная стоимость составляла 600 тысяч рублей. Обвинение объясняло, что это оценка аудиторской компании PwC.

Калви утверждает, что реальная стоимость этих акций выше - 2,5-3 млрд рублей. Он ссылается на заключение независимого оценщика. "Если кто-то не верит, что это так стоит, то давайте банк продаст акции (International Financial Technology Group). Я уверен, что они так и стоят. Легко проверять!" - сказал Калви на русском.

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению. Он просил суд не арестовывать его и говорил, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием. Его адвокат заявил о готовности внести залог в размере 5 млн рублей.

Претензии к себе Калви объяснил деловым конфликтом с членами совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.

Акционерный конфликт в "Восточном"

Осенью прошлого года российские СМИ сообщили о конфликте акционеров в банке "Восточный". Два крупнейших акционера банка - фонды Baring Vostok и Артем Аветисян - ведут борьбу за контрольный пакет акций, писал "Коммерсант".

Сейчас у кипрской компании "Эвизон Холдингз Лимитед" 52,48% в банке. За этой компанией стоит Baring Vostok. Артему Аветисяну принадлежит 32,55% банка через "Финвижн Холдингс".

Банк пытается с начала прошлого года привлечь 5 млрд рублей через дополнительный выпуск акций. "Коммерсант" писал, что Аветисян не может выкупить эти акции, так как ему якобы не хватает средств. Но у него есть опцион, согласно которому он может выкупить 10% акций банка. А у Baring Vostok деньги есть, но он не хочет увеличивать вложения в банк, писала газета. Плюс выкуп допэмиссии фондами Baring Vostok может размыть долю Аветисяна.

По словам Калви, сейчас в Лондонском третейским суде идут разбирательства по ряду сделок, заключенных Аветисяном. По его словам, текущее дело в московском суде может быть использовано как рычаг давления на них в лондонском.

Калви также рассказал о требовании ЦБ докапитализировать банк на 5 млрд рублей. По словам Калви, у Аветисяна не оказалось на это средств, и Baring Vostok согласился самостоятельно докапитализировать банк. Калви связал заявление Юсупова в ФСБ с тем, что тот боится, что в результате сделки доля Аветисяна в капитале банка будет размыта.

В пятницу суд так и не принял решение об аресте Майкла Калви. Срок его задержания по просьбе защиты был продлен на 72 часа.