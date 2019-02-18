Интересы нации: почему Израиль дружит с правыми в Восточной Европе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Биньямин Нетаньяху постоянно ищет союзников за рубежом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник примет в Иерусалиме лидеров трех стран Вышеградской четверки - Венгрии, Чехии и Словакии.

Из-за случившейся в последний момент ссоры с Польшей то, что анонсировалось как саммит Израиль-V4 (Вышеградская четверка), по форме превратилось в серию встреч.

Эта ссора напоминает о сложностях в отношениях Израиля с этими центрально- и восточноевропейскими странами, но не отменяет того факта, что Нетаньяху в последние годы последовательно укрепляет дружбу с европейскими правыми - они нашли друг в друге союзников в противостоянии левым либералам Евросоюза.

Первый саммит Нетаньяху с восточноевропейскими лидерами прошел летом 2017 года в Будапеште, второй должен был пройти через год, но несколько раз откладывался. Впрочем, в промежутке руководители Израиля и стран Вышеграда несколько раз встречались на двусторонней основе.

Как отмечают и израильские, и европейские аналитики, почвой для сближения руководства этих стран стало то, что они отдают приоритет "интересам нации" (как бы они ни понимались) перед общими принципами либерализма.

В Вышеградской четверке это прежде всего касается лидеров Польши и Венгрии.

"Власти стран Вышеграда используют подход в духе реальной политики, во многом схожий с израильским - в международных конфликтах упор делается скорее на силовые отношения, чем на нормы и идеалы", - писала в декабре 2018 года аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Йоанна Дидух.

"Поэтому либерализм, который подчеркивает важность прав личности, прав человека, гражданских свобод и в Израиле, и в странах Вышеграда зачастую сознательно изображается как неадекватный и даже опасный подход каждый раз, когда нация оказывается лицом к лицу с экзистенциальной опасностью - будь она реальной или мнимой", - пишет аналитик.

При этом Израилю нужны союзники в Европе, которые, со временем, возможно, смогут сместить акценты в позиции Евросоюза в целом. Пока ЕС регулярно критикует Израиль за действия в отношении палестинцев.

Европейцам же - венгерскому премьеру Виктору Орбану с его партией Фидес и правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) - Израиль нужен как сильный, притом экономически успешный друг, на которого можно кивать как на пример в спорах с Брюсселем по вопросам иммиграции или об отношении к исламскому терроризму.

Израиль и правые Европы - график сближения

Июль 2017 - первый саммит в Будапеште. В совместном заявлении пяти лидеров говорилось, кроме прочего, о борьбе с массовой иммиграцией, и содержалось обещание крепить связи между участниками саммита;

Июнь 2018 - Польша под давлением правительства Нетаньяху и мировой еврейской диаспоры смягчает закон, вызвавшей бурю критики в Израиле - закон, вводивший уголовную ответственность за заявления о том, что польская нация была виновна в Холокосте. Нетаньяху и премьер-министр Польши Матеуш Моравецки выступают с совместным заявлением;

Июль 2018 - в Израиле гостит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Нетаньяху называет его "настоящим другом Израиля";

Август 2018 - Биньямин Нетаньяху встречается в ООН с президентом Польши Анджеем Дудой;

Декабрь 2018 - в Израиле гостит вице-премьер Италии, лидер правопопулистской "Лиги" Маттео Сальвини. И его Нетаньяху тоже называет "настоящим другом Израиля";

Февраль 2019 - второй саммит Израиль-Вышеград.

Споры об истории

В самом Израиле консерваторы поддерживают сближение Нетаньяху с европейскими антилибералами, оппозиция же его критикует.

При этом акцент в своей критике оппоненты Нетаньяху зачастую делают на отношении польских и венгерских властей к памяти о Холокосте. Многие даже прямо обвиняют правительства Орбана и ПиС в антисемитизме - хотя, конечно, признаки антисемитизма в текущей политике этих стран Евросоюза обнаружить крайне трудно.

"В февральском саммите примут участие премьер-министр, который провел закон, оскорбляющий память жертв Холокоста, а также премьер-министр, публикующий антисемитские материалы", - писал в "Твиттере" лидер оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид.

В части Польши речь идет о принятом в прошлом году законе, по которому вводится уголовная ответственность для тех, кто обвиняет польский народ в причастности к Холокосту - уничтожению нацистами евреев в годы Второй мировой войны.

Под давлением Израиля закон смягчили, убрав из списка наказаний тюремное заключение. Нетаньяху это устроило, его критиков дома - нет.

Тонкости терминологии

И вот в самый последний момент эта мина в виде польского закона взорвалась, причём обвиняющей стороной на этот раз выступила Польша.

Ссора началась с того, что Нетаньяху на прошлой неделе, будучи в Варшаве на международной конференции по Ближнему Востоку, на вопрос израильских журналистов о польском законе ответил, что поляки участвовали в уничтожении евреев во время Второй мировой, и что он не знает ни одного случая привлечения к ответственности за заявления об этом.

Израильская газета Jerusalem Post вначале вставила в цитату Нетаньяху слова "польская нация".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ещё 14 февраля премьер-министры Польши и Израиля Матеуш Моравецкий (слева) и Биньямин Нетаньяху (справа) беседовали на международной конференции в Варшаве. 18 февраля Моравецкий со скандалом отказался ехать в Израиль

Для поляков это важно, поскольку закон запрещает обвинять в соучастии в Холокосте не отдельных людей, а именно польскую нацию или польское государство - то есть говорить о коллективной ответственности.

Премьер-министр Моравецки в ответ пригрозил отменить визит в Израиль и послать вместо себя министра иностранных дел, но газета вскоре объявила, что это была ошибка цитирования, и Нетаньяху говорил об отдельных поляках, а не о нации. Казалось, все разъяснилось, и конфликт вот-вот будет погашен.

Кац подлил масла в огонь

Но в воскресенье только что назначенный исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац произнес куда более резкие слова о поляках и Холокосте.

"Я - сын выживших в Холокосте. Мы никогда не простим и никогда не забудем. И многие поляки сотрудничали с нацистами. Шамир (покойный премьер-министр Израила Ицхак Шамир - прим. Би-би-си) говорил, что каждый поляк впитывает антисемитизм с молоком матери. Никто не смеет указывать нам, что нам говорить и как чтить память своих мертвых", - заявил Кац.

В итоге Матеуш Моравецки в понедельник объявил, что от Польши на саммит в Израиле не поедет вообще никто.

Венгерского премьера Виктора Орбана евреи упрекают в том, что он называл великим государственным деятелем Миклоша Хорти - правителя Венгрии времен Второй мировой. Исследователи Холокоста говорят, что при нем в Венгрии, союзнице нацистской Германии, тоже преследовались евреи.

По программе саммита 18-19 февраля Нетаньяху с гостями посетит, кроме прочего, мемориал жертв Холокоста Яд Вашем.

"Людям в Яд Вашем не нравятся такие визиты. Но ничего не поделаешь, Яд Вашем открыт для всех, - цитирует издание NPR научного советника Яд Вашем и почетного председателя Международного союза памяти Холокоста Иегуду Бауэра. - Очевидно, реалполитик более важна, чем память Холокоста. Я считаю поведение правительства Израиля крайне проблематичным".