Сотрудник компании убил пять человек в американском городе Аврора

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Полицейские на месте происшествия в городе Аврора

Пять человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу в складском помещении в американском штате Иллинойс.

Нападавший также убит, сообщил представитель полиции. Он добавил, что пять офицеров получили огнестрельные ранения.

Стрельба произошла в здании компании Henry Pratt, которая производит клапаны для водопроводных труб.

Полиция назвала имя стрелявшего - Гэри Мартин, 45 лет, он был сотрудником компании. Его мотивы пока не известны.

Правообладатель иллюстрации GOOGLE MAPS Image caption Стрельба произошла на одном из предприятий в индустриальном парке в пригороде Чикаго

Нападение произошло в индустриальном парке в городе Аврора примерно в 65 километрах от Чикаго. Это случилось на следующий день после первой годовщины стрельбы в школе в Паркленде (штат Флорида), где в 2018 году погибли 17 человек.

Полиция сообщила о стрельбе в Авроре около 14:00 по местному времени, затем было объявлено, что подозреваемый в стрельбе задержан, но в итоге полицейские заявили о том, что он застрелен.

Один из свидетелей, который работает на заводе, рассказал, что узнал в нападавшем своего коллегу. По его словам, в руках у стрелявшего был пистолет с лазерным прицелом. Власти пока не подтвердили это.

По указанию шерифа во время стрельбы детей перестали выпускать из окрестных школ.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе, сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

Позже Трамп написал в "Твиттере": "Отличная работа правоохранительных органов в Авроре, Иллинойс. Искренние соболезнования жертвам и их семьям. Америка с вами!"