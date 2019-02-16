Мюллер предложил приговорить экс-главу штаба Трампа на срок до 24 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В июне 2018 года суд суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку

Спецпрокурор Роберт Мюллер предложил федеральному судье в штате Вирджиния приговорить Пола Манафорта, бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа, на срок от 19 до 24 лет тюрьмы за совершенные им финансовые преступления.

По сути, это будет пожизненное заключение для 69-летнего Манафорта, пишет издание Axios, публикуя судебный документ с рекомендациями спецпрокурора. "Манафорт более десяти лет действовал так, будто он выше закона, и лишил федеральное правительство и различные финансовые учреждения миллионов долларов. Приговор должен отражать серьезность этих преступлений", - считает Мюллер.

В августе прошлого года суд присяжных в Александрии (штат Виргиния) признал Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в банковском и налоговом мошенничестве.

Есть и второе дело, по которому Манафорту предъявлены обвинения в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента - до сотрудничества с Трампом он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Экс-глава штаба Трампа пошел на сделку со следствием по второму делу в суде в Вашингтоне, округ Колумбия, признав там себя виновным в сговоре против США и попытке воспрепятствовать правосудию.

Считается, что в обмен на смягчение приговора Манафорт мог дать следователям во главе с Мюллером информацию, которая могла бы подтвердить версию о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем.

В конце ноября спецпрокурор Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США, заявил, что Манафорт нарушил условия сделки и несколько раз давал ложные показания следователям. После этого стало ясно, что обвинители не станут просить суд о смягчении наказания признавшему свою вину политтехнологу.

Сам Манафорт, согласно направленным в суд документам, не признавал нарушение сделки о признании вины. В январе защита Манафорта направила в суд свои возражения на обвинения.

Несколько дней назад федеральный судья в Вашингтоне постановил, что Манафорт все-таки нарушил соглашение, намеренно скрыв информацию о контактах с российским гражданином Константином Килимником. Суд также постановил, что Манафорт говорил неправду, отвечая и на другие вопросы следователей.

Килимника спецпрокурор Мюллер подозревает в связях с российской разведкой. В СМИ его называли "правой рукой Манафорта" и "собственным Манафортом Манафорта". Сам политтехнолог именовал Килимника своим "русским мозгом" - он был контактным лицом на переговорах Манафорта с российским бизнесменом Олегом Дерипаской во время президентской кампании 2016 года.

Решение вашингтонского суда о нарушении сделки со следствие может напрямую повлиять на приговор, который будет выносить суд в Вирджинии, пишет агентство Рейтер. Судья Томас Эллис в Вирджинии собирался огласить его 8 февраля, но затем решил дождаться, что же решит суд в Вашингтоне.

Мюллер больше не должен соблюдать соглашение, согласно которому он должен был запрашивать для Манафорта не больше 10 лет лишения свободы, пишет Франс пресс.

В июне 2018 года суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Сейчас он находится под стражей.

Манафорт попал под следствие в рамках расследования предполагаемого российского вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года и возможного сговора окружения Трампа с Россией. В июне 2016 года - в разгар предвыборной кампании - он присутствовал на встрече российских лоббистов и юриста Наталии Весельницкой с представителями штаба Трампа, включая его сына Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Обвинения, предъявленные Манафорту, не касаются напрямую возможного российского вмешательства.